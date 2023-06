6 'Ramalan' The Simpsons Jadi Kenyataan, Terbaru Hilangnya Kapal Wisata Titanic

1. Wabah Virus Corona





2. Donald Trump Jadi Presiden

3. Ikan Bermata Tiga

4. Tom Hanks yang Mengisolasi Diri

5. Orang Digugat karena Makan Berlebihan

6. Hilangnya Kapal Wisata Titanic

Serial televisi The Simpsons dikenal dengan prediksinya yang banyak jadi kenyataan. Salah satu yang terbaru adalah hilangnya kapal wisata Titanic.Tidak sedikit orang yang percaya dengan episode The Simpsons yang mengandung ramalan di masa depan. Hal itu karena banyak ramalan yang telah terbukti.Berikut adalah enam prediksi The Simpsons yang menjadi kenyataan di masa depan.Virus corona yang telah terjadi di Wuhan, Cina, pada 2019 lalu ternyata telah diramal dalam salah satu episode The Simpsons. Episode tersebut menampilkan virus dari timur yang disebut Flu Osaka.Virus itu diangkut ke seluruh dunia dan menginfeksi penduduk Springfield. Hal itu terjadi setelah memesan mesin pembuat jus Jepang yang telah dibatukkan oleh pekerja pabrik yang terinfeksi.Dalam salah satu episode yang memperlihatkan Bert pergi ke masa depan pada 2000 silam, The Simpsons memperlihatkan Lisa yang menjadi presiden Amerika Serikat, menggantikan Donald Trump.Episode itu secara tidak langsung menyatakan bahwa Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat. Setelah 16 tahun kemudian, Donald Trump terpilih sebagai presiden ke-45 Amerika Serikat pada 9 November 2016.Dalam episode pertama The Simpsons pada musim kedua yang tayang pada 1990 silam, ada seekor ikan bermata tiga yang bernama Blinky. Kala itu, Bart menangkapnya saat memancing di sungai dekat pembangkit listrik tenaga nuklir Springfield.Setelah 21 tahun kemudian, seorang nelayan di Argentina menangkap ikan serigala bermata tiga, serupa di perairan di luar pembangkit listrik.Pada tahun 2007, The Simpsons Movie, Tom Hanks tampil sebagai cameo, di mana dia mengatakan kepada orang-orang untuk meninggalkannya jika melihatnya. Hal itu menandakan bahwa Tom Hanks sedang dalam kondisi yang tidak baik."Ini adalah Tom Hanks yang mengatakan jika kamu melihatku secara langsung, tolong tinggalkan aku," kata Tom.Kemudian pada 2020 lalu, Tom Hanks dan istrinya, Rita Wilson, tertular COVID-19 saat syuting film biografi Elvis Presley karya Baz Luhrmann di Australia.Pada 1992 silam, salah satu episode The Simpsons yang menampilkan Homer Simpson yang dikeluarkan dari tempat All You Can Eat karena makan terlalu banyak. Hal itu menyebabkan restoran menjadi rugi.Kemudian Homer terobsesi untuk melawan kasus ini secara hukum. Lalu, pada 2017 lalu, seorang pria yang makan makanan seberat 50 pon diusir oleh pihak restoran dan menuntut restoran tersebut sebesar $ 2 juta atau setara dengan Rp30 miliar.Baru-baru ini, publik menyoroti tentang episode The Simpsons yang dirilis pada 2006 lalu. Episode itu menampilkan Homer dan Mason yang menemukan serta mengambil dua kotak harta karun di dalam kapal karam yang terbelah dua, yang mirip dengan bangkai kapal Titanic.Hal itu dikatakan mirip dengan kejadian kapal wisata Titanic yang hilang pada Minggu, 18 Juni 2023.