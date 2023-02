Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Rumah produksi Falcon Pictures menanggapi kabar yang menyebut mereka bakal meremake film Gone Girl ke Indonesia. Mereka membantah isu yang beredar di media sosial.Beberapa waktu lalu warganet sempat heboh mengenai adaptasi film Gone Girl ke dalam film Indonesia berjudul Yang Hilang akan dibuat oleh Falcon Pictures. Namun, pihak rumah produksi menegaskan isu itu tidak benar."Kami menyatakan berita tentang Falcon Pictures akan meremake film Gone Girl menjadi Yang Hilang tidak benar. Kami tidak pernah menyatakan Falcon Pictures akan meremake film Gone Girl," tegas Produser Falcon Pictures, Frederica dalam keterangan tertulisnya.Frederica pun meminta pihak-pihak yang telah menyebarluaskan berita hoax itu untuk mengklarifikasinya. Dia ingin cuitan maupun unggahan mengenai remake film Gone Girl segera dihapus."Kami meminta semua yang telah memposting berita tidak benar mengenai Falcon Pictures akan meremake film Gone Girl, untuk segera mentake down postingan tersebut," tegasnya.Gone Girl adalah sebuah film thriller psikologis Amerika Serikat yang rilis pada tahun 2014. Film ini disutradarai oleh David Fincher.