Aktris Ini Menolak Bermain dalam Film Star Wars

Constance Wu tak serta merta terbuai dengan tawaran bermain film besar sekelas Star Wars usai tampil memukau dalam Crazy Rich Asians. Pernyataan itu diutarakan saat berbincang bersama Felicity Jones untuk Variety."Saya ingin mengambil peran yang menantang dengan cara berbeda di tiap tahun. Saya siap untuk hal baru," tutur pemeran Rachel Chu itu, dilansir dari Variety.Pernyataan itu adalah respons dari tawaran Felicity Jones, pemeran Jyn Erso dalam Star Wars: Rogue One (2016). Dalam perbincangan itu Felicity Jones mengatakan, Star Wars akan sangat senang jika Constance Wu terlibat dalam proyek Star Wars mendatang.Aktris kelahiran 22 Maret 1982 itu enggan jika harus menandatangi kontrak panjang dengan beberapa film sekaligus, meski dia mengaku sebagai penggemar film science-fiction. Untuk saat ini, Constance Wu terlibat kontrak jangka panjang dengan stasiun televisi ABC untuk serial Fresh Off the Boat.Sebaliknya, Felicity Jones justru senang kembali terlibat dalam proyek film Star Wars. Dia konsisten untuk tetap membawa karakter Jyn Erso."Saya akan sangat senang kembali memerankan peran itu dalam dua tahun mendatang," tuturnya.(ASA)