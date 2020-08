10 Aktor Termahal 2020

1. Dwayne "The Rock" Johnson

Majalah bisnis dan finansial, Forbes, baru-baru ini merilis daftar 10 aktor dengan bayaran tertinggi di dunia selama setahun terakhir. Aktor Dwayne Johnson kembali menyandang predikat nomor wahid.Melansir Forbes, daftar bayaran aktor kali ini sudah termasuk dari pendapatan yang mereka terima dari Netflix. Sebagaimana diketahui, Netflix menginvestasikan duit sebesar USD140 juta atau setara lebih dari Rp20 triliun untuk kontennya tahun ini. Berikut 10 daftar aktor dengan pendapatan terbesar menurut Forbes:Dwayne Johnson atau yang karib disapa The Rock, menduduki puncak daftar aktor dengan pendapatan tertinggi selama setahun terakhir. Pendapatan tebeesar The Rock didapatkannya berkat cek senilai USD 23,5 juta atau setara Rp347 miliar dari Netflix untuk filmnya yang akan datang berjudul Red Notice dan projek terbarunya bersama Under Armour bertajuk Project Rock.Posisi kedua disabet aktor berjuluk anak emas Netflix, Ryan Reynolds. Bintang film Deadpool ini menghasilkan lebih dari USD 20 juta atau setara Rp295 miliar untuk filmnya dari Netflix berjudul Six Underground dan Red Notice.Pada bulan Juli, platform tersebut dikabarkan kembali menggandeng Reynolds dalam projek ketiga mereka. Reynolds digadang-gadang akan diberikan bayaran puluhan jutaan dolar dari projek tersebutAktor komedi-aksi, Mark Wahlberg, bertengger di posisi ketiga sebagai aktor dengan bayaran tertinggi tahun ini. Wahlberg mendapatkan pendapatan sebesar USD58 juta atau setara Rp857 miliarPendapatan paling banyak diraihnya dari film Spenser Confidential yang merupakan karya orisinil Netflix. Film ini menjadi yang paling banyak ditonton setelah debutnya pada bulan Maret. Dia juga meraih jutaan dolar dari film McMillions dan Wahl Street.Ben Affleck menempati posisi keempat sebagai aktor dengan pendapatan tertinggi tahun 2020. Dia berhasil mengumpulkan pundi-pundi senilai USD55 juta atau setara Rp813 miliar dari beberapa film yang dibintanginya seperti The Way Back, hingga The Last Thing He Wanted.Vin Diesel disebut telah menghasilkan pendapatan senilai USD54 juta atau sekitar Rp798 miliar tahun ini. Vin Diesel masih menjadi salah satu aktor dengan bayaran termahal meskipun penayangan film Fast & Furious kesembilan mundur hingga 2021 karena pandemi virus korona. Meski demikian, Vin Diesel mendapat bayaran dari serial animasi Netflix Fast & Furious Spy Races .Satu-satunya bintang Bollywood yang terdaftar sebagai aktor dengan pendapatan tertinggi ialah Akshay Kumar. Forbes mencatat Kumar menghasilkan pendapatan USD 48,5 juta atau sekitar lebih dari Rp717 miliar.Disney memperoleh hak siar film produksi Broadway bertajuk Hamilton di seluruh dunia. Disney membayar hak produksi tersebut senilai USD 75 juta atau lebih dari Rp1,1 triliun.Hal ini sontak menempatkan pengarang dan penulis musikal Broadway, Lin-Manuel Miranda, mendapatkan bayaran tinggi. Menurut Forbes, Miranda berhasil mengumpulkan pundi-pundi senilai USD 45,5 juta atau sekitar Rp 672,7 miliar.Will Smith menempati posisi ke delapan sebagai aktor dengan pendapatan tertinggi tahun ini. Dia berhasil mengumpulkan duit senilai USD 44,5 juta atau setara Rp658 miliar. Will Smith menghasilkan pendapatan dari film hingga Snapchat dan akun Instagramnya.Aktor Adam Sandler menjadi salah satu komedian yang mendapatkan penghasilan terbesar dari Netflix. Forbes mencatat Sandler memiliki penghasilan sebesar USD 41 juta atau senilai Rp 606 miliar.Adapun di urutan nomor 10 aktor dengan pendapatan tertinggi dunia tahun 2020 disabet aktor laga dan komedi Jackie Chan. Aktor berusia 66 tahun itu menghasilkan pundi-pundi senilai USD 40 juta atau setara Rp591,5 miliar.(ELG)