All Of Us Are Dead Masuk Jajaran Film Non-Bahasa Inggris Netflix Terlaris

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Serial zombie Korea Selatan, All Of Us Are Dead, masuk jajaran film lima film terlaris non-Inggris di Netflix.Seperti dilaporkan Variety, All Of Us Are Dead mendulang 361 juta jam tonton, sejak dirilis pertama kali pada 28 Januari 2022. Angka ini menempatkan All Of Us Are Dead jadi drama Korea kedua terpopuler setelah Squid Game. Squid Game sendiri mendulang 1,6 miliar jam tonton.Sedangkan serial berbahasa non-Inggris terlaris di Netflix lain diduduki oleh serial Spanyol, La Casa De Papel (Money Heist), serial asal Perancis Lupin, dan serial thriller Spanyol berjudul Elite.Dalam wawancara terbaru dengan The Korea Times, sutradara All Of Us Are Dead Lee Jae-kyoo mengatakan bahwa serial ini sebenarnya cerminan kehidupan sosial."Di permukaan, kisah film ini berbicara tentang perundungan di sekolah tetapi saya pikir dalam skala sosial yang lebih luas (kondisi sosial) tidak jauh berbeda (dari perundungan di sekolah.""Pertama-tama, Anda mungkin berpikir betapa jahatnya anak-anak. Tetapi setelah Anda melalui seluruh episode, Anda dapat melihat beberapa elemen (dalam film ini) berpararel dengan masyarakat," kata Lee Jae-kyoo.