Didominasi Lagu Guns N' Roses, Ini Daftar Soundtrack Film Thor: Love and Thunder

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Daftar soundtrack Film Thor: Love and Thunder

(PRI)

Jakarta: Film Thor: Love and Thunder tayang hari ini, Selasa, 6 Juli 2022. Film ini adalah sekuel langsung dari Thor: Ragnarok (2017) dan film ke-29 di Marvel Cinematic Universe ( MCU ).Thor: Love and Thunder disutradarai oleh Taika Waititi dan penulis naskah Jennifer Kaytin Robinson. Chris Hemsworth kembali berperan sebagai Thor bersama Christian Bale, Tessa Thompson, Jaimie Alexander, Waititi, Russell Crowe, dan Natalie Portman.Di film ini, salah satu aspek yang tidak kalah menarik adalah pilihan lagu-lagu yang dijadikan soundtrack. Sang sutradara sepertinya sengaja memilih lagu-lagu bergenre rock era 80-an dan 90-an.Dari 12 daftar soundtrack Thor: Love and Thunder, karya grup band legendaris asal Amerika Serikat, Guns N' Roses mendominasi. Setidaknya ada empat (4) lagu hits Guns N' Roses yang masuk soundtrack antara lain Welcome to the Jungle, Paradise City, Sweet Child O' Mine, serta November Rain.Lagu-lagu Guns N' Roses tersebut juga muncul dalam beberapa adegan pertarungan yang membuat tontonan semakin seru.1. Only Time - Enya2. Welcome to the Jungle - Guns N' Roses3. Paradise City - Guns N' Roses4. Old Spice Sea Chanty - Ginger Johnson5. Fighting - Michael Raphael6. Our Last Summer - ABBA7. Family Affair - Marry J. Blige8. Sweet Child O' Mine - Guns N' Roses9. Goodies - Ciara10. Hey Ninny-Nonny - Taika Waititi11. November Rain - Guns N' Roses12. Rainbow in the Dark - Dio.