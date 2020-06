Daftar Pemenang Grand Bell Awards 2020

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

The Motion Pictures Association of Korea akhirnya menggelar Grand Bell Awards atau dikenal Daejong Film Awards ke-56.Penghargaan tahunan ini digelar Rabu, 3 Juni 2020 di Grand Walkerhill Seoul setelah sempat tertunda Februari lalu karena virus Corona atau Covid-19.Parasite kembali menarik perhatian dengan raihan lima penghargaan bergengsi. Sementara itu, film Kim Ji Young, Bron 1982 dan Ashfall meraih piala prestisius.Berikut daftar lengkap pemenang Grand Bell Awards 2020:ParasiteBong Joon-ho (Parasite)Lee Byung-hun (Ashfall)Jung Yu-mi (Kim Ji Young: Born 1982)Jin Seon-kyu (Extreme Job)Lee Jung-eun (Parasite)Jung Hae-in (Tune In for Love)Jeon Yeo-bin (After My Death)Kim Bo-ra (House of Hummingbird)Kim Mi-hye, Mo Sung-jin (Extreme Job)Han Jin-won, Bong Joon-ho (Parasite)Kim Young-ho (The Battle: Roar to Victory)Jeon Young-suk (Svaha: The Sixth Finger)Jin Jong-yun (Ashfall)Lee Kang-hee (Exit)Jung Jae-il (Parasite)Lee Jin-hee (The Great Battle)Seo Seong-kyeong (Svaha: The Sixth Finger)Shin Young-kyun(ELG)