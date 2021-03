Pemain River Where The Moon Rises Rela Syuting Tidak Dibayar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Para pemain drama Korea River Where The Moon Rises harus melakukan pemotretan ulang. Banyak dari mereka yang menawarkan diri tidak menerima pembayaran untuk syuting ulang.Dilansir dari Soompi, bintang drama Ji Soo meninggalkan drama ini setelah tuduhan bullying sekolah. Kemudian, Na In Woo mengambil alih perannya sebagai On Dal untuk syuting ulang. Padahal, lebih dari 95 persen syuting telah selesai sebelum kepergian Ji Soo.Menurut outlet berita Star News dan Herald Pop, sumber dari drama tersebut menyatakan sejumlah artis tidak menerima pembayaran untuk reshoot. Mereka adalah Lee Ji Hoon, Wang Bit Na, Choi Yu Hwa, Ki Eun Se, Ryoo Ui Hyun, dan Kim Hee Jung.Tim produksi pun telah mengungkapkan rasa terima kasih kepada para pemeran itu. Menurut laporan yang belum dikonfirmasi dari OSEN, Yoon Joo Man juga telah memutuskan untuk tidak menerima pembayarannya."Perusahaan produksi juga mengalami kerusakan akibat insiden ini. Mereka adalah rekan kerja, dan keputusan ini dibuat dengan harapan bisa membantu meski hanya sedikit," tutur Agensi Lee Ji Hoon, TH Company, kepada EDaily."Kami tidak menerima permintaan khusus dari perusahaan produksi, tetapi dia memutuskan untuk tidak menerima pembayaran untuk pembuatan ulang film tersebut," aku Agensi Wang Bit Na, Elrise.Mereka menekankan bahwa Wang Bit Na bersahabat dengan sutradara Yoon Sang Ho sampai-sampai dia membuat penampilan khusus di drama sebelumnya, King Maker: The Change of Destiny. Keputusan sang bintang dalam tidak menerima bayaran tersebut diharapkan bisa sedikit membantu kesulitan yang dialami tim produksi.Sementara itu, Na In Woo membuat penampilan pertamanya di acara itu sebagai On Dal di episode 7, yang ditayangkan pada 8 Maret 2021.(ELG)