Pria India Meninggal saat Nonton Avengers: Infinity War

Proddatur: Seorang pria asal Proddatur, India bernama Peddapasupula Baasha dikabarkan meninggal dunia saat menyaksikan film Avengers: Infinity War.



Pria berusia 43 tahun itu menyaksikan film Avengers: Infinity War versi 3D di bioskop Cinehub Multiplex, kota Proddatur, distrik Andhra Pradesh Kadapa pada Selasa, 1 Mei 2018.



Dilansir dari The Times of India, Kamis, 3 Mei 2018, pria yang bekerja di situs konstruksi tersebut menonton Avengers: Infinity War untuk merayakan May Day atau Hari Buruh International.

Baasha ditemukan tak bernyawa di kursinya tanpa sebuah pergerakan. Staf bioskop awalnya berpikir Baasha duduk menantikan adegan kredit film, tapi ternyata Baasha tak bergerak setelah kredit ditayangkan.Baasha diketahui benar-benar meninggal dunia ketika kacamata 3D yang dikenakannya dilepas. Matanya dalam keadaan terbuka saat itu.Pihak kepolisian menduga kematian Baasha disebabkan oleh gangguan kesehatan atau gagal jantung.Jenazah Baasha kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan autopsi.(ASA)