Film Terbaru Dwayne Johnson Pimpin Box Office

California: Film yang dibintangi Dwayne "The Rock" Johnson kembali mendapatkan capaian komersial besar di bioskop. Kali ini, Rampage unggul di box office dunia selama akhir pekan pertama rilis.

Menurut catatan comScore dan Box Office Mojo, Rampage dari Warner Bros dirilis di 62 teritori pada akhir pekan lalu. Baik di lingkup domestik AS-Kanada maupun internasional, film pertarungan makhluk-makhluk raksasa ini menempati posisi pertama box office dengan total pemasukan kotor USD148,6 juta atau Rp2 triliun.

Pemasukan kotor dari domestik mencapai USD34,5 juta dan dari 61 teritori lain, termasuk Indonesia, mencapai USD114,1 juta. Belum diketahui berapa rincian pemasukan kotor dari setiap teritori.

Sementara itu, A Quiet Place dari Paramount dan Ready Player One dari Warner Bros masih bertengger di posisi atas box office dunia. Petualangan fantasi Ready Player One menambah pemasukan kotor USD45 juta dari 66 teritori selama akhir pekan ketiga sehingga totalnya menjadi USD474,8 juta untuk lingkup dunia.

Selama akhir pekan kedua, drama thriller A Quiet Place menambah pemasukan kotor USD54,9 juta dari 56 teritori sehingga totalnya menjadi USD151,3 juta. Indonesia termasuk teritori yang menyambut film ini dengan antusias. Pada akhir pekan pertama, pemasukan kotor dari Indonesia mencapai USD2 juta atau sekitar Rp27,5 miliar.

Sebelumnya, aktor mahal Hollywood ini muncul sebagai aktor utama di film Jumanji Welcome to the Jungle (2017). Film ini juga sukses secara komersial di lingkup dunia, termasuk Indonesia. Lalu juga ada Baywatch (2017) dan The Fate of the Furious (2017) yang juga sukses komersial.

