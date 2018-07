Pemeran Munaroh Maklum Tak Dilibatkan dalam Si Doel The Movie

Nama Munaroh menjadi salah satu karakter ikonik yang pernah hadir di sinetron Si Doel Anak Sekolahan. Kisah cinta Munaroh dengan Mandra menjadi salah satu daya tarik bagi pemirsa saat itu.Dalam sinetronnya dulu, cinta Munaroh dan Mandra harus terbentur restu orang tua. Munaroh dijodohkan orang tuanya dengan pria lain. Munaroh yang tidak sepenuhnya rela dijodohkan masih menyimpan cinta kepada Mandra. Begitu juga sebaliknya.Namun, karakter Munaroh tidak ikut dihadirkan ketika sinetron ini diangkat ke layar lebar. Meski begitu, Maryati yang memerankan karakter Munaroh tidak berkecil hati. Dia tetap ikut memberikan dukungan pada Si Doel The Movie.Maryati paham jika film Si Doel The Movie fokus pada kisah cinta segitiga antara Doel, Zaenab dan Sarah. Namun, dia berharap Rano Karno selaku sutradara akan melibatkannya di film Si Doel selanjutnya."Memang di film Si Doel The Movie ini memang tidak ada scene buat saya. Di film ini memang lebih menceritakan kisah cinta Bang Doel dengan Sarah. Inshaallah, kalau film Si Doel ini sukses, mudah-mudahan ada lanjutannya. Dan semoga Bang Doel berkenan saya akan main di film lanjutannya," kata Maryati dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id.Selain Munaroh, sinetron Si Doel Anak Sekolahan memang memiliki karakter-karakter minor yang punya tempat tersendiri bagi pemirsanya dulu. Sebut saja karakter Karyo, Pak Tile, Bendot, dan lainnya."Saya sendiri sebagai pemain yang terlibat di sinetron Si Doel juga kangen dengan film Si Doel. Saya berharap film Si Doel The Movie ini bisa menghibur dan bisa mendapatkan apresiasi yang positif dari masyarakat," ujarnya.Sementara itu, Rano Karno menanggapi keinginan Maryati. Dia membuka kemungkinan memberikan tempat pada kisah cinta Mandra dan Munaroh di film selanjutnya. Termasuk karakter lain yang tidak muncul di film Si Doel."Jika berjalan lancar, di lanjutan film ini Munaroh, Emaknya Zaenab, tukang kredit akan muncul. Rumah Karyo sangat terbuka untuk tokoh baru. Mulai sekarang kan sudah ada rumah dikontrakkan," kata Rano Karno.Si Doel The Movie akan tayang di bioskop pada Agustus 2018.(ELG)