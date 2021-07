Song Kang Cemburu dalam Drama Korea Nevertheless, Menegangkan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Drama Korea Nevertheless semakin populer karena ceritanya yang dekat dengan kehidupan percintaan remaja. Pada episode terbaru, akan ada pertemuan menegangkan antara Song Kang, Han So Hee, dan Chae Jong Hyeop.Dilansir dari Soompi, bocoran tentang episode terbaru terungkap. Pada episode 5, Yoo Na Bi (diperankan Han So Hee) mengakhiri kedekatannya dengan Park Jae Uhn (diperankan Song Kang).Keputusan itu menyebabkan perubahan tak terduga dalam dinamika hubungan romantis mereka. Namun, Park Jae Uhn tiba-tiba secara sukarela menjadi asisten untuk pameran galeri Yoo Na Bi.Jae Uhn berusaha untuk mendapatkan kembali kepercayaan Yoo Na Bi. Ia bertekad untuk meluluhkan hati perempuan pendiam itu.Pada episode 6, Yoo Na Bi bertemu dengan teman masa kecilnya, Yang Do Hyuk (diperankan Chae Jong Hyeop). Lantaran memiliki perasaan lebih terhadap Na Bi, Do Hyuk sangat bahagia bisa menghabiskan waktu bersama perempuan pujaan hatinya.Park Jae Uhn pun cemburu. Bahkan, ia rela melakukan perjalanan jauh demi merebut kembali hati Yoo Na Bi. Ia siap menghadapi Do Hyuk sebagai saingan barunya.Pada potongan gambar yang baru dirilis, Park Jae Uhn menunjukkan ekspresi sedih saat dia bertemu Yoo Na Bi yang sedang berduaan dengan Yang Do Hyuk.Yoo Na Bi melihat Jae Uhn dengan perasaan yang campur aduk. Sedangkan Yang Do Hyuk, tampak canggung saat dia menatap tamu tak diundang itu.Drama Nevertheless sendiri diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama. Drama romantis ini dibintangi oleh Han So Hee sebagai Yoo Na Bi, seorang wanita yang tidak percaya pada cinta tetapi masih ingin berpacaran.Ada juga aktor tampan Song Kang yang berperan sebagai Park Jae Uhn. Ia adalah seorang pria yang senang memiliki banyak teman kencan, tetapi tidak ingin berkomitmen menjalin hubungan pacaran.Sejumlah selebritas lain turut memerankan drama ini. Mereka adalah Yang Do Hyuk (diperankan Chae Jong Hyeop), Yoon Seol Ah (diperankan Lee Yul Eum), Nam Gyu Hyun (diperankan Kim Min Gwi), Oh Bit Na (diperankan Yang Hye Ji), Seo Ji Wan (diperankan Yoon Seo Ah), dan Yoon Sol (diperankan Lee Ho Jung).(PEN)