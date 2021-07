Seo Hyun Jin Mengaku Tertekan dengan Julukannya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktris Seo Hyun Jin mendapatkan julukan sebagai ratu rom-com karena kesuksesannya memerankan sejumlah drama Korea. Namun ternyata, ia sempat merasa tertekan dengan julukan itu.Kini, ia memainkan drama berjudul You Are My Spring yang tayang di tvN. Ini adalah drama genre romantis pertama Seo Hyun Jin sejak memerankan drama Beauty Inside."Ada banyak tekanan ketika orang memanggilmu ratu rom-com," tuturnya dilansir dari Soompi."Tapi yang ini bukan komedi romantis, jadi saya bisa melepaskan tekanan itu. Tidak ada sesuatu yang spesifik yang saya khawatirkan. Apa yang perlu dikhawatirkan ketika Anda bekerja keras?" tambahnya.Sementara itu, You Are My Spring menceritakan tentang sekelompok orang yang tinggal di sebuah Gedung Gugu, tempat terjadinya pembunuhan misterius. Meskipun semua sudah dewasa, mereka masih menjalani hidup dengan sikap kekanak-kanakan.Seo Hyun Jin memerankan karakter Kang Da Jung. Ia adalah seorang manajer pramutamu hotel mewah yang tidak bisa melupakan penginapan kecil tempat dia tinggal saat masih kecil.Dia tinggal di Gedung Gugu. Ia memiliki tetangga yang tinggal bawah tempat tinggalnya, bernama Joo Young Do (diperankan Kim Dong Wook). Joo Young Do membuka klinik psikiatri dan merupakan seorang psikiater.Kemudian, ada Chae Joon (diperankan Yoon Park) yang merupakan CEO sebuah perusahaan investasi. Dia muncul di hadapan Da Jeong seperti telah mengenalnya dan tak segan memperlihatkan ketertarikannya.Selain itu, ada seorang aktris bernama Ahn Ga Yeong (diperankan Nam Gyu Ri). Ia sangat berhati-hati terhadap perasaan cinta akibat masa lalunya yang menyesakkan.(ELG)