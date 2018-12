Film Si Doel 2 Mulai Syuting Hari Ini

Proyek film sekuel Si Doel 2 telah resmi masuk proses produksi mulai hari ini, Rabu, 12 Desember 2018. Rangkain syuting akan berlanjut hingga Februari tahun depan di Indonesia dan Belanda."Hari ini hari pertama kami syuting untuk Si Doel The Movie kedua," kata sutradara, penulis naskah, dan aktor utama Rano Karno dalam jumpa pers di Tangerang Selatan.Menurut Rano, tanggal 12 Desember dipilih demi menyesuaikan jadwal sejumlah pemain, seperti Maudy Koesnaedi dan Cornelia Agatha, yang sudah punya agenda lain pada akhir tahun. Rano sendiri akan pergi ke Tokyo pada 24 Desember."Nah, setelah itu kami akan syuting penuh, diawali pada bulan Januari (2019). Kami akan berangkat ke Belanda lagi pada 9 Januari, diperkirakan tanggal 19 Januari kami sudah pulang ke Indonesia, dan syuting dilanjutkan di Jakarta pada 22 Januari. Pada pertengahan Februari, diharapkan harus selesai," jelasnya.Pada hari pertama ini, mereka syuting sejumlah adegan yang melibatkan Aminah, pemeran Mak Nyak. Sejumlah wartawan berkesempatan melihat satu adegan ketika Atun (Suti Karno) sedang berdialog dengan Mak Nyak yang berbaring di tempat tidur. Aminah akan ikut syuting untuk dua hari pertama.Setelah masa produksi dua bulan ini, proyek akan langsung masuk pasca-produksi hingga Mei 2019. Rano juga menyebut film ini sudah punya jadwal rilis di bioskop, yaitu pada momen Lebaran 2019."Kalau enggak salah, kami sudah dapat tanggal pastinya," ujar Rano.Produser Frederica bercerita bahwa naskah film ini sebenarnya sudah siap sejak pertengahan tahun, tak lama setelah Si Doel The Movie pertama dirilis perdana di bioskop."Kami memang ingin menjaga kekangenan Si Doel 26 tahun lalu, terus film Si Doel yang kami rilis beberapa bulan lalu. Memang persiapan film enggak sebentar. Naskah sudah siap lima bulan lalu, baru hari ini kami mulai syuting hari pertama," kata Frederica dalam kesempatan sama.Film ini akan melanjutkan kisah cinta segitiga Doel, Sarah, dan Jaenab dalam fase pernikahan. Selain Rano, Cornelia, dan Maudy, pemain lama yang akan kembali terlibat antara lain Aminah Cendrakasih, Mandra, Suti Karno, Adam Jagwani, dan Kasiman "Ahong". Aktor pendatang baru Fahreyza Anugrah alias Rey Bong juga kembali berperan.Si Doel The Movie adalah adaptasi sekaligus sekuel atas serial televisi Si Doel Anak Sekolahan yang populer pada era 1990 hingga 2000-an. Film pertama, yang dirilis di bioskop pada 2 Agustus, meraup angka penjualan tiket 1,75 juta lembar dan masuk ke jajaran lima film terlaris 2018.(ELG)