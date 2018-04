6 Sitkom Lokal Populer

Program komedi situasi yang berangkat dari radio kini kerap menghiasi layar kaca stasiun televisi. Tayangan sitkom ini umumnya tidak banyak memakai latar tempat.Namun, di tiap episode cerita tak jarang diangkat dari isu keseharian yang dibawakan oleh tiap tokoh sembari berkelakar. Lewat beberapa peran ikonik, nama para lakon bahkan lebih diingat daripada nama asli.Medcom.id merangkum setidaknya hingga sekarang ada enam komedi situasi yang sempat populer di tayangan televisi Indonesia:Komedi situasi Bajaj Bajuri bercerita tentang keluarga sederhana dari Bajuri dan Oneng dengan latar budaya Betawi. Bajuri dengan profesi sopir bajaj sementara Oneng dengan usaha salon rumahan. Di tiap episode ada saja cerita yang mengangkat keseharian warga sekitar Bajuri dan Oneng.Tayangan sitkom ini disiarkan sejak 2002 melalui saluran TransTV. Tercatat sitkom ini dimainkan sebanyak 1065 episode. Bajaj Bajuri bahkan sempat tayang di Malaysia di stasiun TV3.Bajaj Bajuri disutradarai Sofyan De Surza berdasarkan naskah cerita yang ditulis Aris Nugraha.Aktor inti dalam cerita Bajaj Bajuri antara lain Mat Solar (Bajuri), Rieke Diah Pitaloka (Oneng), Nani Widjaja (Emak), Fanny Fadillah (Ucup alias Yusup Bin Sanusi), Saleh Ali (Sa'id), Tuti Hestuti (Mpok Hindun), Darsono (Pak Yanto), dan Leslie Sulistiowati (Mpok Minah).Dari judulnya sudah dapat ditebak akan mengambil sudut pandang seorang office boy di kantor OKTV. Kejadian lucu banyak terjadi karena disebabkan oleh tokoh office boy bernama Sayuti berkepribadian lugu.Sitkom ini tayang di stasiun RCTI sejak 2006.Latar tempat banyak mengambil lokasi di pantry, tempat para office boy dan office girl banyak menghabiskan waktu. Cerita komedi juga bersumber dari dialog office boy dan karyawan serta office boy bersama kepala HRD.Sitkom ini disutradarai Adek Azhar berdasarkan naskah yang ditulis Winny Rosalina dan Eki NF.Aktor inti dalam cerita ini antara lain Aditya Warman (Sayuti), Oline Mendeng (Susi), Tika Panggabean (Sa'Odah), Daud Separo (Ismail), Marlon Renaldy (Pak Taka), Bayu Oktara (Gusti), dan Winda Viska (Saschya).Suami-Suami Takut Istri merupakan sitkom yang ditayangkan di stasiun TransTV sejak 2007 dengan total 600 episode.Alur cerita di dalamnya mengangkat fenomena para suami yang tinggal di area perumahan. Para suami ini memiliki kesamaan yakni didominasi oleh para istri.Komedi situasi tentang keluarga ini diarahkan oleh sutradara yang sempat mengerjakan Bajaj Bajuri, Sofyan De Surza.Aktor yang bermain dalam film ini adalah Otis Pamutih, Aty Fathiyah, Marissa, Irfan Penyok, Putty Noor, Yanda Djaitov, Asri Pramawati, dan Ozzol Ramdan.Lain halnya dengan ketiga komedi situasi di atas, OK-JEK mengangkat cerita masa kini di mana masyarakat mulai bergantung pada transportasi online. Ada cerita lucu dan menarik di setiap episode dan di setiap pengendara ojek mendapatkan pelanggan baru.Sudut pandang cerita banyak mengambil dari sisi pengendara OK-JEK dengan berbagai latar belakang.OK-JEK ditayangkan di stasiun televisi NET sejak 28 Desember 2016. Pada 17 Juli 2017 telah memasuki musim kedua.Sitkom ini disutradarai Hilman Mutasi dengan diproduseri Nucky Rozandy.Aktor yang bermain dalam sitkom ini antara lain Oka Antara (Iqbal), Atiqah Hasiholan (Asna), Ibnu Jamil (Seno), Girindra Kara (Prima), Baby Jovanca (Ade), Dodit Mulyanto (Cahyo), Inayah Wulandari Wahid (Naya), Chika Waode (Shelly), Niken Anjani (Sarah), dan Abdur Arsyad (Abdur).The East mengangkat komedi situasi di balik layar program televisi yang mengambil latar tempat kantor televisi NET. Para lakon cerita memerankan tokoh pekerja kreatif dan orang-orang yang bergerak di balik jalannya program televisi.Serial The East pertama kali tayang pada 31 Januari 2015. Sitkom ini diproduseri oleh Nucky Rozandy.Daftar aktor yang bermain dalam serial komedi ini antara lain Lukman Sardi, Sutan Simatupang, Gista Putri, Dwi Sasono, Sahira Anjani, Caesar Gunawan, Tanta Ginting, Andhry Budiarsha, Ge Pamungkas, Laura Theux, Karina Salim, Marlo Ernesto, Mike Ethan, Twindy Rarasati, dan Aubry Beer.Komedi situasi yang coba diangkat oleh sitkom Kelas Internasional adalah lingkungan sekolah dengan murid dari berbagai negara. Cerita ini sendiri terinspirasi dari sitkom Inggris Mind Your Language rilisan 1970-an. Tokoh ikonik utama dalam sitkom ini adalah kepala sekolah Pak Budi yag diperankan Tarra Budiman.Kelas Internasional ditayangkan mulai 18 Juni 2015 dan berakhir apda 17 Februari 2017 di stasiun televisi NET.Latar tempat yang diambil seputar lingkungan sekolah dan paling banyak mengambil lokasi di ruangan kelas.Sitkom ini dibuat oleh Shanker R.S. dengan jumlah 160 episode.Aktor yang bermain dalam sitkom ini antara lain Tarra Budiman, Maya Wulan, Simone Julia, Han Yoo Ra, Nobuyuki Suzuki, Langston Hues, Wiwiek Michiko, Abbas Aminu, Lee Jeong Hoon, John Packer, Irina Stroganova, Boy Idrus, dan Niniek Arum.(ELG)