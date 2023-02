Jelang Tayang, Kiko Bersihkan Sampah Plastik di Pantai

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Menjelang tayang di bioskop, film animasi Kiko in the Deep Sea menyapa anak-anak di kawasan Pantai Florida Anyer. Dalam kesempatan itu, karakter animasi mengajak anak-anak untuk bersama-sama membersihkan pantai dari sampah, terutama sampah plastik yang tercecer.Karakter animasi Kiko sebelumnya sudah dikenal melalui serial televisi. Serial Kiko sudah ditayangkan di 64 negara. Kehadiran karakter Kiko juga untuk memperkenalkan film Kiko in the Deep Sea."Bersih-bersih pantai kali ini menjadi wujud nyata dari rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tim Kiko in the Deep Sea. Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran aktif kita untuk menjaga kebersihan laut," kata CEO MNC Pictures Titan Hermawan.Menurut Titan, aktivitas bersih-bersih pantai merupakan bentuk kepedulian Kiko pada kebersihan laut. Melalui film animasi Kiko in the Deep Sea, penonton diajak untuk menjaga kebersihan, khususnya ekosistem laut."Sampah plastik di laut Indonesia memang menjadi sorotan. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada 2020, sampah plastik yang ada di laut Indonesia diperkirakan mencapai 827,80 gram per meter persegi. Jumlah tersebut memiliki proporsi 35,4 persen dari total sampah di laut Indonesia pada 2020," paparnya.Film Kiko In the Deep Sea bakal tayang di bioskop pada 23 Februari. Film ini menghadirkan sejumlah artis sebagai pengisi suara seperti Arbani Yasiz, Felicya Angelista dan Robby Purba.