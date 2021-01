Minho SHINee Muncul di Drakor Lovestruck in The City

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Choi Minho alias Minho SHINee bakal muncul di Drama Korea (Drakor) Lovestruck in The City. Ini merupakan kemunculannya pertama kali di dunia akting selama tiga tahun tidak bermain drama.Informasi ini dikonfirmasi melalui potongan gambar terbaru yang menunjukan adanya penampilan spesial Minho SHINee di drama itu. Pihak managemen, SM Entertainment, pun mengunggah foto Minho yang sedang berakting di drama ini."Choi Minho akan membuat penampilan spesial di serial Kakao TV, Lovestruck in The City," tulis SM sebagai caption foto Minho.Lovestruck in The City merupakan drama berdurasi pendek yang menceritakan kisah romansa pemuda yang menjalani kesibukannya di kota. Han Ji Eun berperan sebagai Oh Sun Young. Ryu Kyung Soo berperan sebagai Kang Geon, seorang pria yang memilih hidup seorang diri.Pada 5 Januari 2021, drama ini menampilkan preview tentang perpisahan sengit antara Oh Sun Young dan Kang Geon. Keduanya berada di tengah jalan.Kedua karakter itu tertarik satu sama lain sejak awal, tetapi kini mereka memandang dengan tatapan dingin. Suasana romantis di antara mereka berubah menjadi api kebencian dan dendam yang menyala-nyala.Setelah putus, Kang Geon menemui Oh Dong Shik (Minho) di halte bus. Pertemuan pertama mereka tidak biasa, tetapi keduanya tampak cocok. Penonton pun dibuat penasaran dengan hubungan Kang Geon dan Oh Sun Young serta peran yang akan dimainkan Minho dalam drama tersebut.(ELG)