Drama The King's Affection membawa pulang penghargaan di 50th International Emmys. Drama itu memenangkan Best Telenovela, mengalahkan nominasi lainnya termasuk Nos Tempos do Imperador dari Brasil, Two Lives dari Spanyol, dan You Are My Hero dari Tiongkok.The King’s Affection dibintangi oleh Park Eun Bin dan Rowoon SF9. Mengisahkan cerita yang terjadi selama Dinasti Joseon ketika melahirkan anak kembar dianggap sebagai tanda yang tidak menyenangkan.Ketika Permaisuri Putri Mahkota melahirkan anak kembar, putrinya dikirim pergi, hanya untuk kembali nanti dengan berpakaian sebagai pria untuk menjadi Putra Mahkota setelah kematian saudara kembarnya. Drama ini mendapat pujian atas emosi mendalam yang disampaikan kepada pemirsa di seluruh dunia.Drama dan pemerannya juga mendapat banyak perhatian sebagai pemenang berbagai penghargaan seperti International Competition Award di 17th Seoul Drama Awards dan Best Actor Award di 49th Korea Broadcasting Awards."Saya sangat senang bahwa 'The King's Affection' memenangkan International Emmy pertama sebagai drama Korea, dan senang memiliki potensi drama Korea sebagai seluruhnya menerima pengakuan,” komentar Lee Geon Joon selaku kepala Pusat Drama KBS, dikutip dari Soompi.“Saya merasakan tanggung jawab yang sangat besar selama ini ketika konten Korea menerima begitu banyak cinta di seluruh dunia. Kami akan melakukan yang terbaik agar drama KBS dapat memainkan peran besar dalam mempertahankan potensi konten (hiburan) Korea,” sambungnya.