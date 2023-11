Netflix Beli Film Komedi The Fifth Wheel yang Dibintangi Kim Kardashian

Advertisement

Layanan streaming Netflix telah membeli sebuah film komedi bertajuk The Fifth Wheel. Selebriti Kim Kardashian menjadi salah satu pemainnya.Selama seminggu terakhir, pertarungan lelang untuk mendapatkan film yang ditulis oleh Paula Pell dan Janine Brito berlangsung cukup sengit di antara lima pihak yang mengikutinya. Hingga akhirnya, Netflix berhasil mendapatkannya sebagai distributor film itu.Melansir dari Deadline, Kim Kardashian juga akan menjadi produser dari film komedi The Fifth Wheel. Rencananya Kim akan sangat terlibat dalam melakukan promosi untuk menjual film tersebut. Meski detail film masih dirahasiakan, tetapi Kim Kardashian sebagai pemainnya akan beradu akting dengan para pemeran ansambel wanita lainnya.Proyek inu disebut-sebut sebagai salah satu yang terbesar tahun ini setelah aksi pemogokan kerja berakhir pada awal November. Paula dan Janine hanya menyelesaikan ide itu selama beberapa hari dan langsung mengajukannya kepada Kim Kardashian.Keterlibatan Kim Kardashian sebagai produser dan pemain film The Fifth Wheel nampaknya cukup dalam. Pasalnya seorang sumber mengatakan bahwa Kim akan melakukan promosi berskala besar untuk branding dan iklan proyek tersebut, termasuk melalui lini bisnis fashion miliknya.Selain dari Netflix juga mengambil beberapa film lainnya. Mulai dari film komedi romantis berjudul A Family Affair yang dibintangi Nicole Kidman, Zac Efron, dan Joey King, film romantis bertajuk Lonely Planet yang dibintangi Laura Dern dan Liam Hemsworth, film Good Grief yang menjadi debut dari sutradara Dan Levy dengan dibintangi Ruth Negga, Himesh Patel, dan Luke Evans, serta film Six Triple Eight garapan Tyler Perry yang dibintangi Kerry Washington.Kim Kardashian telah mencuri perhatian publik setelah perannya dalam serial televisi American Horror Story. Selain itu, ia masih memiliki serial The Kardashian yang berfokus pada kehidupan pribadi keluarganya.(Rafi Alvirtyantoro)