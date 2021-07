Michaela Coel Gabung dalam Sekuel Black Panther

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktris Michaela Coel dikabarkan telah bergabung dalam salah satu sekuel film hits Marvel Studios, Black Panther. Ia akan memerankan film Black Panther: Wakanda Forever.Dilansir dari Variety, kabar ini diperoleh dari orang dalam yang mengatakan bahwa Michaela telah bergabung dengan film garapan Ryan Coogler, sutradara Black Panther 2.Namun, hingga kini, Marvel Studios enggan berkomentar tentang kabar tersebut. Pihak Marvel Studios memang sering kali merahasiakan daftar pemeran film mereka jika belum mendekati jadwal tayang.Michaela Coel sendiri semakin populer di industri perfilman Hollywood pada tahun 2020. Kala itu, ia main dalam serial HBO yang berjudul I May Destroy You.Dia pun meraih kesuksesan dengan mendapatkan empat nominasi dalam Emmy Awards 2021. Salah satu, Outstanding Lead Actress in a Limited Or Anthology Series or Movie.Kemudian, nominasi Outstanding Directing for in a Limited or Anthology Series or Movie dan Outstanding Writing for a Limited or Anthology Series or Movie. Terakhir, juga masuk daftar nominasi Outstanding Limited Or Anthology Series.Namanya juga sukses karena bergabung dalam serial Black Mirror dan Chewing Gum. Selain itu, film Been So Long dan Star Wars: The Last Jedi.Sementara itu, Black Panther: Wakanda Forever akan dirilis secara luas pada 8 Juli 2022. Proses produksi film ini dikabarkan telah dimulai sejak bulan Juni.(PEN)