Insidious 5 Selesai Syuting, Siap Tayang Tahun Depan

Kabar baik bagi para penggemar film horor, Insidious 5 telah merampungkan proses syutingnya beberapa waktu lalu.Hal ini diungkapkan dari salah satu pemainnya, Patrick Wilson melalui laman Instagram miliknya. Patrick Wilson mengunggah sebuah lampu yang melayang dengan tulisan "Fear the Dark" di belakangnya."Untuk seluruh pemain/kru... TERIMA KASIH...atas dorongan, semangat dan waktunya. Terima kasih untuk semua rekan/pasangan/ keluarga/teman yang berurusan dengan jadwal aneh kami," tulis Patrick Wilson.Ia juga mengungkapkan antusiasnya untuk menunjukkan sekuel film Insidious kelima ini.“Tidak sabar untuk menunjukkan kepada kalian hal-hal yang kami siapkan. Into the Further we go!” sambungnya.?Pengumuman tersebut menandakan bahwa film Insidious 5’ telah memasuki tahap pascaproduksi dan selanjutnya siap tayang.Dilansir dari Digital Spy, Insidious 5 akan menyoroti kisah para karakter yang muncul dalm dua film pertama.Insidious 5 diisukan akan mengembangkan akhir dari chapter 2 saat Josh dan Dalton membiarkan ingatan mereka tertekan hingga dapat melupakan the Further dan semua iblis di sana, termasuk Bride in Black dan Lipstick-Face Demon.Sementara itu, selain menjadi pemain, Patrick Wilson juga berperan sebagai sutradara pada Insidious 5. Film ini dijadwalkan tayang pada 7 Juli 2023.(Raja Alif Adhi Budoyo)