Sempat terpuruk akibat pandemi covid-19, industri film Indonesia mulai kembali bergairah. Penonton mulai membanjiri bioskop untuk menyaksikan film, sebuah aktivitas yang tak bisa dilakukan di awal pandemi.Kebangkitan film Indonesia ditunjukkan dengan raihan sejumlah film Tanah Air. Rekor penonton terlaris sepanjang masa bahkan dipecahkan ketika pandemi ketika KKN di Desa Penari menembus 9,2 juta penonton tahun ini.Masih di tahun yang sama, Pengabdi Setan 2 mampu memperoleh 6,3 juta penonton, Ngeri-ngeri Sedap (2.886.122), Ivanna (2.793.775), Sayap-Sayap Patah (2.414.405), Ku Kira Kau Rumah (2.220.180), The Doll 3 (1.764.077) dan Kuntilanak 3 (1.313.304).Film yang masih tayang seperti Mencuri Raden Saleh sudah meraih 2,2 juta penonton. Begitu juga Miracle In Cell No 7 yang sudah menembus 4,2 juta penonton. Pencapaian itu diapresiasi Asosiasi Perusahaan Film Indonesia (APFI) yang menaungi belasan rumah produksi terbesar di Indonesia.Menurut Ketua APFI, Chand Parwez, dengan jumlah penonton tersebut membuat market share penonton film di bioskop dengan persentase 61 persen untuk film Indonesia, sedangkan film luar negeri 39 persen. Selain di bioskop, market share penonton film tersebut juga dihitung dari film-film yang tayang di streaming film."Ini sejarah pertama dalam dunia film, kalau film Indonesia bisa melebihi perolehan penonton film barat. Saya berharap bisa bertahan sampai akhir tahun. Saya juga senang karena APFI juga mempunyai kontribusi dalam perolehan tersebut," kata Chand Parwez.Sementara itu, produser Falcon Pictures, Frederica merasa bersyukur dengan pencapaian yang diraih Miracle In Cell No 7. Prestasi yang diraih film karya Hanung Bramantyo itu membuat mereka lebih semangat membuat karya lagi."Sebuah kebanggaan buat kami, karena saat ini pecinta film Tanah Air begitu cintanya dengan film-film Indonesia. Apalagi film Miracle In Cell No 7 yang saat ini masih tayang di bioskop, menjadi salah satu film yang memperoleh penonton di atas 3 juta. Kabar ini, menjadi penyemangat buat kami untuk dapat berkarya lebih baik lagi," kata Frederica.