6 Rekomendasi Film Sniper Terbaik yang Wajib Sobat Medcom Tonton!

Asal istilah dan tugas sniper





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Rekomendasi film sniper

1. Sniper (1993)

Tom Berenger)

2. Savior (1998)

3. Enemy at the Gates (2003)

Enemy at the Gates adalah sebuah film yang diadaptasi dari sebuah buku yang ditulis oleh William Craig.

4. Shooter (2007)

5. Lone Survivor (2013)

6. Sniper: Ultimate Kill (2017)

Sniper: Ultimate Kill menceritakan aksi sniper asal Amerika Serikat yang ditugaskan memburu bandar narkoba Kolombia.

(SUR)

Jakarta: Film bertema kisah sniper sudah tidak asing lagi bagi kalangan pecinta film. Film yang menggambarkan aksi tentang penembak runduk atau penembak jitu selalu ramai ditonton, bagi mereka pecinta film genre aksi dan militer.Film aksi terkait sniper biasanya lebih fokus ke strategi dan adu otak. Selain itu, film terkait kerap berkisah tentang pertempuran batin sang karakter.Berikut sejarah sniper dan beberapa film yang berkisah seputar petualangan sniper Istilah Sniper ini pertamakali muncul pada tahun 1770-an. Istilah ini digunakan untuk prajurit-prajurit kolonial Inggris yang berada di India.Dalam bidang militer sendiri, posisi sniper dianggap menjadi sesuatu yang personel tembak paling hebat. Sebab mereka harus memiliki kemampuan menembak sekaligus taktik yang cermat dalam beroperasi.Biasanya, tugas seorang sniper sangat berat karena harus mempertimbangkan banyak hal. Mulai dari jarak, laju angin, hingga mengatur jalur evakuasi. Tak jarang sniper dan rekannya, peningtai atau spotter, harus menjaga satu titik hingga berhari-hari.Sniper juga bertugas mengurangi kemampuan tempur musuh dengan menyasar target yang bernilai tinggi, misalnya perwira dari anggota musuh.Sniper bercerita tentang kisah seorang penembak jitu veteran bernama Thomas Beckett (yang sudah terjun ke banyak operasi militer di medan hutan belantara. Beckett harus menjalankan misi bersama pengintainya Papich (Aden Young) di Panama.Misi mereka adalah membunuh seorang pemimpin pemberontak. Namun, Papinch malah terbunuh oleh sniper musuh sebelum misi itu tuntas. Thomas harus bekerja sama dengan Miller (Billy Zane), seorang sniper dari SWAT.Mampukah Beckett menyelesaikan misinya untuk membunuh pimpinan pemberontakan beserta anak buahnya? Sobat medcom dapat menyaksikan lebih jauh aksi Beckett cs di film Sniper.Film ini menceritakan tentang seseorang bernama Joshua (Dennis Quaid) yang tengah mengadakan makan siang bersama anak dan istrinya di restoran. Tiba-tiba, restoran tersebut meledak akibat serangan bom.Bom tersebut dipasang kelompok radikal dan menyebabkan Joshua kehilangan anak dan istrinya. Hal tersebut tentu saja membuat Joshua tersulut api amarah dan berusaha membalas dendam.Bertahun-tahun kemudian, Joshua mengubah namanya menjadi Guy dan ikut perang Bosnia sebagai sniper . Joshua tetap mencari kelompok radikal tersebut, yang ternyata juga meneror penduduk lokal.Di tengah-tengah misi balas dendam itu, Joshua bertemu dengan Vera (Natasa Ninkovic), seorang wanita yang menjadi korban pemerkosaan tentara radikal tersebut. Bersama teman-temannya dan Vera, Guy semakin bertekad menyelesaikan misi balas dendam tersebut.Enemy at the Gates adalah sebuah film yang diadaptasi dari sebuah buku yang ditulis oleh William Craig. Film yang juga diangkat dari sejarah ini menceritakan peristiwa dan propaganda Sovyet dan Jerman sekitar Perang Dunia II.Vasily Zaitsev (Jude Law) dari kubu Uni Soviet melawan instruktur sniper asal Jerman, Mayor Erwin Konig (Ed Harris), pada Pertempuran Stalingrad, 1942. Film ini fokus ke peperangan penembak jitu (sniper-warfare) yang menjadi bagian sejarah pertempuran dashyat antara Sovyet-Jerman saat itu.Walau film ini banyak dikritik di Rusia dan di Eropa karena dianggap tidak akurat secara historis, Enemy at the Gates sangat layak Sobat Medcom tonton.Shooter Bercerita tentang seorang sniper bernama Bob Lee Swagger (Mark Wahlberg) yang sudah pensiun dan tinggal di pengasingan. Masa pensiun tersebut harus terusik karena tiba-tiba dirinya kedatangan oleh seorang anggota FBI.Anggota FBI tersebut memaksa Swagger untuk menjalankan misi perlindungan Presiden Amerika Serikat. Namun, semua misi ini adalah jebakan.Uskup Agung Ethiopia mati tertembak dan Swagger dijadikan kambing hitam. Swagger tidak terima dengan tuduhan tersebut dan berusaha menghindari penangkapan sekaligus mencari pembunuh sebenarnya.Lone Survivor Menceritakan tentang seorang sniper bernama Marcus Luttrell (Mark Wahlberg) dan teman-temannya yang merupakan bagian dari prajurit Navy Seal AS untuk memburu Shah (Yousuf Azami).Shah adalah pimpinan Taliban yang menjadi dalang atas meninggalnya 20 angkatan laut AS. Marcus bersama teman-temannya siap bertempur untuk menghabisi Shah dan para anak buahnya begitu sampai di Taliban, Afghanistan.Sayangnya, misi tersebut diketahui oleh salah satu penggembala kambing. Padahal Marcus dan teman-temannya sudah berbaik hati melepas penggembala kambing tersebut. Akhirnya, Shah dan anak buahnya memburu balik Marcus CS.Sniper: Ultimate Kill menceritakan seorang sniper ternama bernama Brandon Beckett (Chad Michael Collins) yang diminta oleh pihak berwenang untuk pergi ke Kolombia guna membunuh The Devil (Felipe Calero) dan menangkap Jesus Morales (Juan Sebastián Calero).Jesus Morales merupakan bandar narkoba terbesar di Kolombia. Tidak ada satu orang pun yang mampu melawan Morales karena memiliki anggota sniper yang siap melindunginya bernama The Devil.Aksi The Devil dalam melindungi Jesus sangat cepat dan mematikan, sehingga menjadikan Morales semakin berkuasa untuk mengedarkan narkoba di segala penjuru dunia. Untuk menuntaskan misi tersebut, Brandon dibantu oleh seorang anggota DEA (Drug Enforcement Administration) bernama Kate Estrada (Danay Garcia) yang kemudian bersama memburu Jesus dan The Devil.