Jay Chou Antusias Akting dengan Van Diesel di Film Keempat xXx

Aktor dan musisi Jay Chou dilibatkan dalam film keempat xXx. Musisi asal Taiwan itu akan beradu peran dengan Vin Diesel. Film ini disutradarai D.J. Caruso di bawah bendera H Collective."Aku bertemu DJ beberapa kali dalam beberapa bulan lalu dan tampak jelas ia sangat bertalenta sebagai sutradara. Aku telah menantikan waktu bekerja sama dengannya dan Vin membawa film ini ke khalayak global," papar Jay Chou, dikutip dari Variety.Selain bersama Van Diesel, Jay Chou juga akan beradu peran dengan Zoe Zhang, langganan duet peran aktor Jackie Chan.Van Diesel masih memegang peran Xander Cage, penggemar olahraga ekstrem sekaligus mata-mata untuk National Security Agency. Diesel juga berperan sebagai produser bersama Joe Roth dan Jeff Kirschenbaum, dan Samantha Vincent untuk One Race Films.Franchise xXx sebelumnya (xXx: Return of Xander Cage, 2017) menghasilkan pendapatan kotor USD1 miliar dan menjadi film box office. Di Tiongkok, film ini meraih pendapatan USD168 juta.Sebelumnya, Jay Chou terlibat sebagai pengisi soundtrack film The Green Hornet, Now You See Me 2 dan Kung Fu Panda 3. Jay Chou juga menjadi mentor dalam The Voice di China dalam dua musim terakhir.(ELG)