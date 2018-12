Adinia Wirasti Aktris Terbaik di Festival Film Tingkat Asia

Adinia Wirasti membawa pulang piala kemenangan Asian Academy Creative Awards (AAA) sebagai aktris utama terbaik lewat film Critical Eleven peraih nomine Piala Citra. Dua film lain dari Indonesia, Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak dan Kenapa Harus Bule?, meraih kemenangan dalam tiga kategori.Kemenangan Adinia menyisihkan tujuh nomine lain dari sejumlah negara Asia, termasuk Yuko Takeuchi (Miss Sherlock, Jepang) dan Radhika Apte (Sacred Games, India). Untuk kategori aktor terbaik, kemenangan diraih oleh Yu Hewei lewat film Drug Hunter asal Tiongkok.Marlina menang dalam kategori tata suara terbaik dan sinematografi terbaik (Yunus Pasolang). Kenapa Harus Bule? menghantarkan Michael Kho sebagai aktor pendukung terbaik.Sebelumnya dalam tingkat regional, tujuh film/serial/tayangan produksi dalam negeri terpilih untuk melaju dalam 14 kategori ke babak penjurian akhir. Empat judul lain yaitu serial The Publicist (Viu), serial Sunshine (Viu), program komedi Aliansi (Hooq), serta konten pendek Disgustingly Delicious (Iflix).Critical Eleven sendiri maju dalam tiga kategori meliputi sutradara, aktris, dan aktor terbaik. Robert Ronny, sutradara, penulis, dan produser Critical Eleven, mengaku awalnya tidak berharap banyak untuk menang karena ada film-film pesaing dari Jepang, China, Korea, dan Australia."Saat Adinia Wirasti disebut sebagai pemenang Best Actress in A Leading Role setelah bertarung ketat dengan Yuko Takeuchi dari Jepang lewat film Miss Sherlock, kami semua dari tim Critical Eleven berteriak histeris!" kata Ronny dalam pernyataan resmi."Saya tidak menyangka bisa mendapatkan penghargaan ini sebelumnya," kata Adinia. "Apalagi ketika tahu juri-juri Asian Academy Creative Awards adalah juri profesional dari AS, Kanada, Inggris, Meksiko, dan Argentina. Penghargaan ini saya terima tentu atas kerja keras dan dukungan berbagai pihak."AAA adalah ajang penghargaan baru untuk film, serial, dan konten media dari kawasan Asia Pasifik. Setelah tahun perdana ini, AAA direncanakan sebagai agenda tahunan dan akan digelar di Singapura setiap Desember.AAA membawa misi "melayani industri kreatif sebagai puncak pencapaian mereka" serta menjadi "suar bagi keunggulan produksi dan berdiri sebagai tonggak karier bagi siapapun yang cukup beruntung untuk mendapatkan."(ASA)