Taylor Swift Tertarik Garap Film Panjang

Taylor Swift dikenal di industri hiburan sebagai penyanyi wanita yang sukses. Namun belakangan ini, dia juga mulai berkecimpung di dunia perfilman dengan membesut film pendeknya, All Too Well yang diadaptasi dari lagu dengan judul yang sama.Melansir The Hollywood Reporter, Swift yang hadir di acara Tribeca Festival bersama dengan para bintang All Too Well, Sadie Sink dan Dylan O'Brien membeberkan keikutsertaannya dalam proses pembuatan video klip di awal kariernya."Itu terasa natural untuk memperluas menulis lagu dan memvisualisasi di pikiranku lalu mengubah menjadi daftar shot dan storyboard, dan memilih siapa yang kita mau untuk setiap kepala departemen masing-masing, juga siapa yang akan membantu menggabungkan bagian dari teka-teki ini," kata pelantun "Blank Space" tersebut.Lama-kelamaan, sang penyanyi itu merasakan sebuah kewajiban tersendiri untuk menjadi seorang sutradara untuk karya-karyanya."Insting pertamaku adalah untuk menulis treatment, lalu kirim. Aku ingin sutradara wanita yang membuatnya, dan semua sutradara wanita favoritku sedang sibuk. Kami suka itu. Itu fantastis. Jadi aku pikir, mungkin aku bisa melakukannya?" tutur Swift.Setelah mencoba menjadi seorang sutradara, Swift tidak ingin berhenti, dan bahkan menyebutnya sebagai hal yang memuaskan. Tidak hanya itu, dirinya juga tertarik membuat film untuk layar lebar."Itu akan sangat menakjubkan untuk menulis dan menggarap film (panjang). Aku tidak melihat itu menjadi skala besar. Aku suka membuat film yang sangat intim dengan kelompok yang kecil dan grup kompak yang aku bisa percayai," jelasnya.Para audiens di Beacon Theatre penuh dengan fans Taylor Swift, atau biasa disebut dengan Swifties dikejutkan dengan penutupan acara yang memperlihatkan performa live, lagu "All Too Well" berdurasi 10 menit.