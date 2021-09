Serial Squid Game Dituduh Plagiat Film Jepang, Ini Tanggapan Sutradara

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Boneka menyeramkan dalam Squid Game. Foto: Allkpop

Jakarta: Serial Netflix Squid Game dituduh melakukan plagiarisme . Netizen menilai serial tersebut memiliki banyak kesamaan dengan film Jepang , As the Gods Will.Dikutip dari Allkpop, sejumlah komunitas online menyatakan bahwa Squid Game mirip dengan film Jepang yang dirilis pada tahun 2014 tersebut. Secara khusus, kecurigaan semakin dalam mulai dari episode pertama ketika karakter dibawa untuk memainkan gim pertama.Pada gim pertama di Squid Game, para kontestan dibawa untuk memainkan game 'Mugunghwa Flower has Bloomed', yang merupakan game bermain anak versi Korea, 'Jam berapa, Pak Serigala'. Namun, pencari adalah boneka menyeramkan yang akan menembak setiap kontestan yang ditangkapnya.Dengan alur cerita yang sama, As the Gods Will juga memiliki boneka menakutkan dengan fungsi sama di Squid Game.Sutradara Squid Game, Hwang Dong Hyuk pun menanggapi rumor tersebut. Ia mengaku telah mendengar adanya kemiripan antara Squid Game dan As the Gods Will."Tapi gim pertama adalah 'Mugunhwa Has Bloomed' sejak saya menulis naskahnya di tahun 2009. Itu satu-satunya kesamaan yang kebetulan dan tidak ada hubungannya dengan film itu," ucap dia.Hwang Dong Hyuk menyatakan bahwa setelah skrip itu selesai, ia tak mendapatkan investasi atau casting karena proyeknya sulit untuk diselesaikan."Saya tidak meniru siapa pun. Saya sebenarnya akan menjadi yang pertama sejak saya menulis itu dulu," tegas dia.Baca: Squid Game Didominasi Warna Hijau dan Merah, Yuk Intip Alasannya Jagat media sosial belakangan ini diramaikan dengan beragam posting dan komentar seputar serial terbaru dari Netflix, Squid Game. Drama Korea ini sukses mendapat banyak komentar positif dari penikmat film di seluruh dunia sejak dirilis 17 September 2021.Serial ini mengisahkan tentang 456 orang dengan latar belakang berbeda yang berpartisipasi dalam sebuah permainan berdarah yang cukup kejam. Pemenang permainan akan mendapatkan hadiah sebesar 45,6 miliar won.