Oppenheimer Dominasi Daftar Nominasi Piala Oscar 2024

Jakarta: Film Oppenheimer mendominasi daftar nominasi Piala Oscar 2024 dengan belasan kategori. Daftar nominasi ini dirilis oleh The Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), Selasa, 23 Januari, waktu Indonesia.Academy Awards ke-96 atau Piala Oscar 2024 akan digelar di Dolby Theatre, Los Angeles, 10 Maret 2024 waktu Amerika. Ajang penghargaan bergengsi dalam dunia perfilman ini akan kembali dipandu oleh Jimmy Kimmel.Oppenheimer tampak mendominasi daftar nominasi dengan total 13 kategori. Film yang tayang pada Juli 2023 itu dinominasikan untuk kategori utama, seperti Best Picture, Best Director untuk Christoper Nolan, Best Actor untuk Cillian Murphy, Best Supporting Actor untuk Robert Downey Jr. , Best Supporting Actress untuk Emily Blunt, Best Adapted Screenplay, dan lainnya.Pada nominasi Best Picture, Oppenheimer akan bersaing dengan sembilan film populer lain. Mulai dari American Fiction, Anatomy of a Fall, The Holdovers. Killers of the Flower Moon, Maestro, Past Lives, Poor Things, The Zone of Interest, dan tentunya film Greta Gerwig ' Barbie '.Selanjutnya, Poor Things menjadi film dengan nominasi terbanyak kedua di Piala Oscar 2024. Film yang dibintangi Emma Stone ini dinominasikan dalam 11 kategori, termasuk kategori bergengsi.Diikuti oleh Killers of the Flower Moon dengan 10 nominasi, sepertiSelain Oppenheimer, Poor Things, Killers of the Flower Moon, dan Barbie, masih banyak lagi film yang masuk dalam nominasi. Berikut ini daftar lengkap nominasi Piala Oscar 2024:American FictionAnatomy of a FallBarbieThe HoldoversKillers of the Flower MoonMaestroOppenheimerPast LivesPoor ThingsThe Zone of InterestJustine Triet - Anatomy of a FallMartin Scorsese - Killers of the Flower MoonChristopher Nolan - OppenheimerYorgos Lanthimos - Poor ThingsJonathan Glazer - The Zone of InterestBradley Cooper - MaestroColman Domingo - RustinPaul Giamatti - The HoldoversCillian Murphy - OppenheimerJeffrey Wright - American FictionAnnette Bening - NYADLily Gladstone - Killers of the Flower MoonSandra Huller - Anatomy of a FallCarey Mulligan - MaestroEmma Stone - Poor ThingsBest Supporting ActorSterling K. Brown - American FictionRobert DeNiro - Killers of the Flower MoonRobert Downey Jr. - OppenheimerRyan Gosling - BarbieMark Ruffalo - Poor ThingsEmily Blunt - OppenheimerDanielle Brooks - The Color PurpleAmerica Ferrera - BarbieJodie Foster - NyadDa'Vine Joy Randolph - The HoldoversAnatomy of a FallThe HoldoversMaestroMay DecemberPast LivesAmerican FictionBarbieOppenheimerPoor ThingsThe Zone of InterestThe Boy and the HeronElementalNimonaRobot DreamsSpider-Man: Across the Spider-VerseBobi Wine: The People' PresidentThe Eternal MemoryFour DaughtersTo Kill a Tiger20 DaysIo Capitano (Italia)Perfect Days (Jepang)Society of the Snow (Spanyol)The Teachers' Lounge (Jerman)The Zone of Interest (Inggris Raya)Letter to a PigNinety-Five SensesOur UniformPachydermeWar Is Over!The ABCs of Book BanningThe Barber of Little RockIsland In BetweenThe Last Repair ShopN?i Nai & Wài PóBest Live Action Short FilmThe AfterInvincibleKnight of FortuneRed, White and BlueThe Wonderful Story of Henry SugarBarbieKillers of the Flower MoonNapoleonOppenheimerPoor ThingsEl CondeKillers of the Flower MoonMaestroOppenheimerPoor ThingsBarbieKillers of the Flower MoonNapoleonOppenheimerPoor ThingsAnatomy of a FallThe HoldoversKillers of the Flower MoonOppenheimerPoor ThingsBest Makeup and HairstylingGoldaMaestroOppenheimerPoor ThingsSociety of the SnowThe CreatorMaestroMission: Impossible - Dead Reckoning Part OneOppenheimerThe Zone of InterestThe CreatorGodzilla Minus OneGuardians of the Galaxy Vol 3Mission: Impossible - Dead Reckoning Part OneNapoleonAmerican FictionIndiana Jones and the Dial of DestinyKillers of the Flower MoonOppenheimerPoor ThingsThe Fire Inside - Flamin' HotI'm Just Ken - BarbieIt Never Went Away - American SymphonyWahzhazhe (A Song for My People) - Killers of the Flower MoonWhat Was I Made For? - Barbie