Rekomendasi 7 Film Romantis Cocok untuk Hari Valentine

Hari Valentine dirayakan pada setiap 14 Februari. Simak deretan film romantis cocok ditonton bersama pasangan.Hari Valentine sering disebut sebagai hari kasih sayang dimana setiap orang merayakannya dengan pasangan masing-masing. Ada yang bertukar hadiah hingga menghabiskan waktu bersama.Salah satu kegiatan yang bisa kamu lakukan di Hari Valentine adalah menonton film bersama. Kamu bisa memutar film romantis yang biasa ditonton atau mencari rekomendasi di internet.Medcom.id telah merangkum sederet film romantis yang cocok untuk ditonton bersama pasangan di Hari Valentine.Film ini merupakan garapan dari sutradara Michael Fimognari dengan memceritakan tentang kisah cinta antara Lara Jean dengan Peter Kavinsky yang memasuki babak baru setelah lulus sekolah dan berencana melanjutkan ke masa kuliah.Ini menjadi sekuel dari To All the Boys: P.S. I Still Love You (2020). Dimana film ini akan menghadirkan kembali Lana Condor dan Noah Centineo sebagai pemeran utama.Film ini digarap oleh sutradara Augustine Frizzell yang merupakan adaptasi novel rilisan 2011 dengan judul sama karya Jojo Moyes. The Last Letter From Your Lover menceritakan tentang perselingkuhan melalui surat-surat cinta dari seorang istri dari keluarga kaya kepada pria yang lain.Film ini dibintangi oleh Felicity Jones, Callum Turner, Joe Alwyn, Nabhaan Rizwan, dan Shailene Woodley.Film garapan sutradara Castille Landon ini merupaka sekuel dari sekuel dari After We Fell (2021) dan bagian keempat dari seri film After. After Ever Happy diangkat dari novel dengan judul sama rilisan 2015 karya Anna Todd.After Ever Happy menceritakan tentang sepasang kekasih yang telah melalui banyak rintangan dalam hubungan mereka dan mencoba membangunnya kembali setelah pernikahan. Film tersebut dibintangi oleh Hero Fiennes Tiffin dan Josephine Langford.Film ini digarap oleh sutradara Christopher Winterbauer dengan memceritakan tentang bagaimana sepasang kekasih menjalin hububgan pada era modern yang dibuat dengan unsur komedi yang dibalut fiksi ilmiah. Moonshot dibintangi oleh Cole Sprouse, Lana Condor, Mason Gooding, Emily Rudd, dan Zach Braff.Film romantis yang dibalut dengan komedi ini merupakan garapan sutradara Kat Coiro. Marry Me menceritakan tentang kisah cinta antara bintang musik dunia dengan seorang guru matematika. Film tersebut yang diangkat dari novel grafis bernama sama karya Bobby Crosby itu dibintangi oleh Jennifer Lopez, Owen Wilson, Sarah Silverman, John Bradley, Michelle Buteau, Chloe Coleman, dan Maluma.Film ini disutradarai dan ditulis oleh Yandy Laurens dengan menghadirkan kisah cinta seorang penulis skenario dengan teman SMA sekaligus pujaan hatinya yang masih berduka karena kehilangan suaminya. Pria itu mencoba untuk meyakinkan wanita itu agar jatuh cinta sekali lagi, seperti di film-film.Jatuh Cinta Seperti di Film-film dibintangi oleh deretan aktor ternama tanah air. Mulai dari Ringgo Agus Rahman, Nirina Zubir, Alex Abbad, Sheila Dara, dan Dion Wiyoko.Sutradara Benni Setiawan menghadirkan sebuah film romansa pada awal 2024 dengan diadaptasi dari novel karya Pidi Baiq. Film Ancika ini bercerita tentang kisah cinta antara laki-laki mantan ketua geng motor dengan perempuan yang membenci geng motor dan menentang segala bentuk hubungan asmara. Film tersebut dibintangi oleh Zee JKT48, Arbani Yasiz, dan Daffa Wardhana.