13 The Haunted, Kolaborasi Raffi Ahmad dan Rudi Soedjarwo

Rumah produksi film RA Pictures besutan Raffi Ahmad merilis karya ketiga, 13 Th Haunted. Dalam pembuatan film ini, Raffi bekerjasama dengan sutradara Rudi Soedjarwo yang sempat sukses dengan film horor Pocong yang dibuar berseri.Momen ini sekaligus menandai kembalinya Rudi Soedjarwo sebagai sutradara setelah sempat hiatus dari dunia penyutradaraan. Menurut Raffi selaku produser film, 13 The Haunted bercerita tentang remaja 'zaman now' yang dihadapkan pada sebuah takhayul, tetapi tak acuh terhadap situasi tersebut."Film ini ceritanya anak-anak milenial, percaya enggak percaya ini (takhayul) akan ada. Saya sendiri sebagai produser baru, bukan cari aman, justru ini saya tunjukkan film Secret lawan Thanos (Avengers: Infinity War) enggak takut," kata Raffi dalam jumpa media di Jakarta, Jumat, 27 April 2018."Secret mengangkat satu urban legends, penonton bukan milenial. Kalau 13 ini marketnya ke milenial," jelasnya.Proses syuting film ini menghabiskan waktu 27 hari sekitar bulan Desember tahun lalu.Selain merilis teaser dan perayaan kembalinya Rudi Soedjarwo, film 13 The Haunted juga meluncurkan novel berjudul sama.Raffi Ahmad kembali berperan sebagai produser eksekutif bersama Fransen Susanto.Sederet aktor yang bermain dalam film ini memang menggandeng anak-anak muda, seperti Al Ghazali, Valerie Thomas, Marsha Aruan, dan Endi Arfian. Dua aktor senior yang juga dilibatkan, yakni Jeremy Thomas dan Fauzi Baadilah.Film 13 The Haunted direncanakan tayang sekitar bulan Juli-Agustus mendatang.(DEV)