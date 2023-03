Artis Terkenal yang Tak Pernah Masuk Nominasi Oscar

1. Jennifer Lopez

3. Richard Gere

4. Idris Elba

5. Steve Buscemi

6. Emily Blunt

7. Jim Carrey

Beberapa nama aktor baru berhasil mencicipi nominasi perdananya di ajang Oscar 2023. Tidak hanya itu, bahkan para aktor dan aktris juga dijagokan untuk membawa pulang piala tersebut.Mulai dari Michelle Yeoh hingga Ke Huy Quan menjadi kandidat kuat dan perwakilan dari Asia di ajang tersebut.Namun, ternyata ada beberapa nama aktor besar di Hollywood justru tak pernah mendapatkan nominasi Oscar di sepanjang kariernya hingga saat ini? Siapa saja mereka?Jennifer Lopez tidak semulus beberapa musisi yang lebih muda darinya di Oscar. Berkali-kali dijagokan dalam ajang tersebut, nyatanya J-Lo justru tak pernah berhasil menembus daftar nominasi. Penampilan apiknya sebagai Selena Quintanilla pada Selena (1997) dan Ramona di Hustler (2019) pun tak kunjung membuatnya dilirik para juri Oscar.Pemeran antagonis utama dalam film komedi keluarga, Paddington 2. Ia dijuluki sebagai aktor Hollywood yang paling bisa mencuri hati para penontonnya. Tak hanya di generasinya, bahkan untuk para remaja yang menyaksikan aksinya pun pasti terpikat olehnya.Ia seolah memiliki karisma yang tak lekang di makan waktu. Apalagi penampilannya di Four Weddings And A Funeral (1994) dan Notting Hill (1999) yang disebut-sebut sebagai aksi terbaik di genre drama romantis oleh para kritikus kala itu. Namun, semuanya masih belum cukup bagi juri Oscar.Ketampanan dari aktor Richard Gere membuat dirinya disebut sebagai pangeran Hollywood pada era 80-an. Publik tentunya masih ingat bagaimana penampilannya di Pretty Woman (1990) dan American Gigolo (1980) yang menuai banyak pujian dan jadi salah satu film ikonik hingga saat ini.Sayangnya, jika aksi Julia Roberts diganjar nominasi Oscar di Pretty Woman, Richard Gere justru tak masuk meski juga mendapatkan pujian.Pemeran Heimdall dalam film garapan Marvel ini rupanya belum juga berhasil menggapai Oscar. Hanya ada dua film saja yang membuatnya hampir dijagokan masuk dalam nominasi Oscar, yakni Mandela: Long Walk to Freedom (2013) dan Beast Of No Nation (2015).Mungkin Anda telah familiar dengan aktor yang satu ini. Steve Buscemi menjadi salah satu aktor yang banyak orang familier dengan wajahnya walaupun Anda tak mengetahui namanya. Beragam penampilannya di film-film ternama kerap menuai pujian, tapi tak pernah membuatnya menyentuh nominasi Oscar.Ia menyuguhkan penampilan prima di Reservoir Dogs (1992), Fargo (1996), hingga serial HBO bertajuk Boardwalk Empire (2010). Bahkan pada serial itu mengantarkannya masuk ke dua nominasi di Emmy Awards.Aktris yang pernah memainkan film A Quiet Place, The Devil Wears Prada hingga beberapa film ternama lainnya tidak kunjung juga mendapatkan nominasi Oscar. Penampilan Emily Blunt dalam beberapa film menuai pujian dari para kritikus. Mulai dari peran utama hingga pemeran pembantu pernah dilakoninya dan hasilnya pun memukau.Komedian sekaligus aktor Jim Carrey terkenal lewat beragam film-film bergenre komedi. Namun penampilannya di film drama pun sungguh prima, bahkan masih dicintai oleh banyak orang hingga saat ini. Seperti ceritanya dalam sebuah acara, ia sepertinya dibenci oleh pihak Academy sehingga tak pernah mendapatkan nominasi setelah puluhan tahun berkarier. Jim Carrey pernah membintangi beberapa film diantaranya A Christmas Carol, The Truman Show, Sonic The Hedgedhog, dan Dumb and Dumber.