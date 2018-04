Film Bisu Charlie Chaplin Ini akan Segera Jadi Milik Publik

Setelah tersimpan lama dalam katalog pemilik lisensi, film klasik A Woman of Paris garapan sutradara Charlie Chaplin akan segera menjadi milik publik pada 1 Januari 2019. Tak hanya film ini, ratusan ribu karya film dan buku dari AS tahun 1923 juga akan terbuka aksesnya bagi siapapun yang hendak menggunakan.Seperti dilaporkan The Atlantic, perpindahan dari 'hak cipta' ke 'tanpa hak cipta' ini bisa terjadi lewat aturan hak cipta di AS versi 1976. Menurut regulasi, seluruh karya terbitan 1923 hingga 1977 punya waktu lisensi 95 tahun sebelum hak cipta mereka benar-benar kedaluwarsa. Mulai awal 2019 nanti, siapapun boleh menggunakan materi karya film, novel, atau musik film dari tahun 1923 tanpa harus meminta izin atau terganjal masalah hak cipta.Gelombang kedaluwarsa ini akan menjadi perpindahan besar-besaran pertama sejak 1998. Pada awal tahun berikutnya, karya dari tahun 1924 akan menjadi domain publik. Begitu seterusnya hingga 2073 untuk karya dari tahun 1977.Indiewire mencatat sedikitnya 34 film rilisan 1923 yang lisensinya akan berada di ranah publik pada 2019. Data ini didapat dari salah satu pusat studi Duke University School of Law, yaitu Center for the Study of the Public Domain."Daftar kami ini hanya sebagian saja. Masih banyak karya yang akan masuk ke ranah publik, tetapi informasi untuk memastikan hal itu masih sulit ditemukan. Namun yang pasti, semua yang dirilis pada 1923 akan ada di ranah publik tahun depan," kata kepala pusat studi Jennifer Jenkins kepada Indiewire.Berikut adalah daftar 35 film rilisan 1923 yang akan menjadi milik publik pada 2019. 10 film dari daftar ini merupakan film-film paling laris tahun itu.1. A Woman of Paris (Charlie Chaplin)2. Backbone (Edward Sloman)3. Daddy (E. Mason Hopper)4. Enemies of Women (Alan Crosland)5. Eyes of the Forest (Lambert Hillyer)6. Flaming Youth (John Francis Dillon)7. Glumov’s Diary (S.M. Eisenstein)8. Her Accidental Husband (Dallas M. Fitzgerald9. Homeward Bound (Ralph Ince10. La Roue/The Wheel (Abel Gance & Blaise Cendrars)11. Little Old New York (Sidney Olcott)12. Lost and Found on a South Sea Island (Raoul Walsh)13. Main Street (Harry Beaumont)14. Our Hospitality (Buster Keaton and John G. Blystone)15. Potash and Perlmutter (Clarence D. Badger)16. Ruggles of Red Gap (James Cruze)17. Safety Last! (Fred C. Newmeyer & Sam Taylor)18. Scaramouche (Rex Ingram)19. Souls for Sale (Rupert Hughes)20. Stephen Steps Out (Joseph Henabery)21. The Barnyard (Larry Semon)22. The Covered Wagon (James Cruze)23. The Eternal Struggle (Reginald Barker)24. The Handy Man (Robert P. Kerr)25. The Hunchback of Notre Dame (Wallace Worsley)26. The Mummy (Norman Taurog)27. The Ne’er-Do-Well (Alfred E. Green)28. The Pilgrim (Charlie Chaplin)29. The Shriek of Araby (F. Richard Jones)30. The Ten Commandments (Buster Keaton)31. The White Rose (D.W. Griffith)32. The White Sister (Henry King)33. Three Ages (Buster Keaton & Edward F. Cline)34. Where the North Begins (Chester M. Franklin)(ELG)