Trailer Terbaru Doctor Strange 2 Penuh Misteri dan Spekulasi

Trailer untuk film fase empat Marvel Cinematic Universe (MCU), Doctor Strange in the Multiverse of Madness debut saat Super Bowl berlangsung.Trailer tersebut bermula dengan Strange yang bermimpi buruk atas aksi-aksi di film sebelumnya yakni Doctor Strange dan Spider-Man: No Way Home yang bermain-main dengan konsep multiverse. Strange yang telah diberi peringatan oleh rekannya, Wong lalu pergi menemui Wanda Maximoff untuk menanyakan tentang multiverse.Dalam trailer itu kita juga melihat Strange yang sedang diborgol masuk ke dalam sebuah markas yang dipenuhi oleh robot mirip dengan Ultron, Strange lalu berhadapan dengan seseorang misterius. Selain itu, Strange juga berhadapan dengan Strange Supreme, sosok dirinya dari semesta lain yang sebelumnya muncul dalam serial What If...?Banyak netizen yang berspekulasi tetang karakter-karakter yang nantinya muncul. Dilihat dari trailer, sudah dikonfirmasi bahwa karakter baru, Ms. America dan Wanda Maximoff muncul. Netizen menebak-nebak jika karakter misterius yang berhadapan dengan Strange adalah Professor X/Charles Xavier karena terdengar dari suaranya yang sangat mirip.Jika Professor X benar hadir di film ini, maka kemungkinan besar film ini akan menjadi penghubung antara MCU dengan X-Men yang sebelumnya dimiliki oleh Fox.Banyak juga yang berteori bahwa The Illuminati, sebuah organisasi rahasia di komik Marvel akan dibentuk di film ini. Anggota The Illuminati terdiri dari Doctor Strange, Professor X, Namor, Black Bolt, Mr. Fantastic dan Iron Man.Diisukan juga bahwa nantinya Captain Carter akan muncul di film karena tameng dengan logo bendera Negara Inggris miliknya terlihat di salah satu poster film dan juga Tom Cruise digosipkan akan memerankan Iron Man dari semesta lain.Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness dibintangi oleh Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Chiwitel Ejiofor, Rachel McAdams, Michael Stuhlbarg dan Xochitl Gomez serta Elizabeth Olsen. Film yang disutradarai oleh Sam Raimi ini dijadwalkan tayang pada tanggal 6 Mei 2022.