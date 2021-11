Teaser Film Teka Teki Tika Disebut Bernuansa Knives Out, Ernest Prakasa Respons Begini

Properti jam pedang di film Knives Out. Sumber: Youtube Lionsgate Movie

Respons Ernest Prakasa soal Nuansa Knives Out

Fun fact soal hiasan dinding yang pada bilang “mirip Knives Out” ini. Sejujurnya, itu adalah milik sang empunya rumah tempat kami shooting. Pedangnya asli semua, nilainya total melebihi 1 milyar. Kita gak ada yang berani nyentuh. Jadi gw bukan sengaja bikin, kaga mampu juga. ???? pic.twitter.com/67BZM82owA — Ernest Prakasa (@ernestprakasa) November 9, 2021

Sinopsis film Teka Teki Tika

Jakarta: Teaser film Teka Teki Tika karya Ernest Prakasa dirilis hari ini, Selasa, 9 November 2021. Warganet menilai film bergenre thriller komedi tersebut bernuansa film Knives Out (2019).Teaser film ke-6 Ernest Prakasa tersebut menampilkan potongan adegan dengan para pemainnya. Salah satunya Ferry Salim yang berdiri dengan latar jam dinding dengan ornamen pedang sebagai pengganti angka dan jarum jam.Hal itu mengingatkan warganet pada film Knives Out yang memiliki properti serupa. Konsep cerita pun dikira sama karena banyak dilakukan di rumah."I see knives out reference here (saya melihat referensi Knives Out di sini)," ucap @ItsDanick."Belum baca film ini tentang apa, tapi pas nonton emang ada vibes knives outnya. Mirip beneran konsep filmnya apa cuman perasaan aku aja?" kata @@selpiaap."Vibesnya mirip Knives Out, tapi gak papa lah,, tetep bikin penasaran.." tutur @itsrinaldi.Sutradara sekaligus penulis Ernest Prakasa pun langsung merespons. Ia mengungkapkan bahwa jam pedang itu adalah properti asli dari rumah tersebut."Fun fact soal hiasan dinding yang pada bilang “mirip Knives Out” ini. Sejujurnya, itu adalah milik sang empunya rumah tempat kami shooting," cuit Ernest dalam akun @ernestprakasa, Selasa, 9 November 2021.Ia menjelaskan bahwa ornamen pedang tersebut adalah asli dengan total nilai Rp1 miliar lebih."Kita nggak ada yang berani nyentuh. Jadi gw bukan sengaja bikin, kaga mampu juga," lanjut Ernest Prakasa.Teka Teki Tika adalah film bergenre thriller komedi produksi Starvision Plus. Pemerannya adalah Sheila Dara Aisha, Morgan Oey, Dion Wiyoko, Ferry Salim, Eriska Rein, Jenny Zhang, dan Tansri Kemala.Baca: Film Penyalin Cahaya Bakal Tayang di Netflix Film ini bercerita tentang seorang perempuan bernama Tika (Sheila Dara) yang tiba-tiba mengaku sebagai anak kandung dari pengusaha kaya Budiman (Ferry Salim). Teka Teki Tika akan rilis di bioskop pada tanggal 23 Desember 2021.