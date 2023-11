Advertisement

Sedang ramai menjadi pembicaraan di kalangan para pecinta drama Korea mengenai drama Korea Descendants of The Sun (DOTS) akan dibuat ulang versi Indonesia.Descendants of The Sun menceritakan tentang kisah percintaan sang dokter dan tentara di tengah konflik yang terjadi di suatu Negara. Drama ini dimainkan oleh Song Joong Ki sebagai Yoo Shi Jin, seorang tentara dan Song Hye Kyo sebagai Kang Mo Yeon, seorang dokter bedah.Descendants of The Sun menjadi drama favorite banyak orang, dan sudah mendapat banyak penghargaan-penghargaan bergengsi di Korea Selatan.Dilihat dari akun instagram @seo_woo_sik, produser film asal Korea Selatan, memposting story Instagram bersama sutradara terkenal Indonesia, Hanung Bramantyo dengan caption dalam bahasa Korea yang artinya "Pertemuan pertama pembuatan ulang Descendants of The Sun Indonesia".Terlihat Hanung Bramantyo selaku sutradara, foto bersama aktris dan aktor Indonesia yang dikabarkan akan memerankan tokoh-tokoh remake drama DOTS.Pemeran Yoo Shi Jin yang akan diperankan oleh Bryan Domani , dan Kang Mo Yeon yang akan diperankan oleh Syifa Hadju. Banyak dari kalangan para pecinta drama Descendants of The Sun ini yang berkomentar mengenai pilihan pemeran tersebut.Dilihat dari postingan akun X @kdrama_menfess yang mengatakan “DOTS REMAKE INDO GAISSSSSS, btw pemerannya syifa hadju + bryan domani, takut ekspektasi ku ketinggian tolong”.Beberapa komentar di postingan tersebut juga menyetujui hal tersebut. Komentar dari akun @daddysgurl2112 yang mengatakan, "Meskipun gak bakal aku tonton, tapi tbh, pemerannya kurang cocok. Menurutku kurang ‘matang’ gitu lo. Lebih cocok Laura Basuki atau Disas. Cowoknya juga kayanya lebih cocok Rio Dewanto gitu,"Namun, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Indonesia, apakah benar bahwa projek remake drama Descendants of The Sun ini akan segera dilakukan produksi.