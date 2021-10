Song Hye Kyo Jadi Wanita Karier dalam Drakor Romantis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktris asal Korea Selatan, Song Hye Kyo, akan kembali tampil di layar kaca. Dia bermain sebagai wanita karier dalam drama Korea (Drakor) romantis terbaru berjudul Now, We Are Breaking Up.Dilansir dari Soompi, drama yang sangat dinantikan penggemarnya ini menyoroti banyak rasa cinta juga putus cinta. Song Hye Kyo memerankan karakter Ha Young Eun, manajer tim desain di sebuah label mode yang trendi dan cerdas.Dia dikenal profesional dalam hal pekerjaan dan cinta. Melalui karakternya, Song Hye Kyo akan memerankan seorang wanita karier yang sukses dan kisah cinta yang realistis dari seorang wanita berusia 30-an.Mantan istri Song Joong Ki ini akan beradu akting dengan Jang Ki Yong memerankan karakter Yoon Jae Guk. Aktor berusia 29 tahun itu menjadi fotografer freelance kaya dan populer yang memiliki kecerdasan juga rupawan.Pada rilis foto terbaru, Song Hye Kyo sempurna menjadi karakter Ha Young Eun. Dia terlihat sangat mencintai pekerjaannya.Sebagai pemimpin tim di label fesyen, Ha Young Eun menunjukkan selera gaya yang luar biasa dengan pakaian yang berkelas. Namun, tetap terlihat nyaman.Now, We Are Breaking Up akan tayang mulai bulan depan, yakni Jumat, 12 November 2021. Berdasarkan jadwal, Drakor ini akan tayang setiap Jumat dan Sabtu setelah berakhirnya drama One the Woman.