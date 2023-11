Urutan Nonton Film Star Wars yang Tepat

baca juga: Ini Pantun Coldplay saat Konser di Malaysia

Berikut urutan menonton film Star Wars yang tepat.

1. Star Wars Episode I: The Phantom Menace (1999)

2. Star Wars Episode II: Attack of the Clones (2002)



3. Star Wars: The Clone Wars (2008)

4. Star Wars Episode III: Revenge of the Sith (2005)

5. Solo: A Star Wars Story (2018)

6. Obi-Wan Kenobi (2022)

7. Star Wars Rebels (2014)

8. Andor (2022)

9. Rogue One: A Star Wars Story (2016)

10. Star Wars Episode IV: A New Hope (1977)

11. Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back (1980)

12. Star Wars Episode VI: Return of the Jedi (1983)

13. The Mandalorian (2019)

14. The Book of Boba Fett (2021)

15. Star Wars Episode VII: The Force Awakens (2015)

16. Star Wars Episode VIII: The Last Jedi (2017)

17. Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker (2019)

Film fiksi ilmiah Star Wars memiliki beberapa cerita. Simak urutan yang benar untuk menontonnya.Film Star Wars pertama kali diproduksi 1977 silam. Sejak saat itu, film waralaba Star Wars mulai dikenal dam digemari oleh banyak orang dari berbagai penjuru dunia.Secara garis besar, Star Wars merupakan film fiksi ilmiah yang menampilkan kisah dari kehidupan manusia dengan spesies lain di galaksi yang luas. Star Wars telah memiliki 11 film sejauh ini.Ini menjadi film pembuka bagi trilogi Star Wars yang berfokus pada perjalanan pahlawan Jedi Master, Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) bersama dengan muridnya Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor). Mereka berdua mencoba untuk menyelesaikan konflik antara Federasi Perdagangan dan Planet Naboo.10 tahun telah berlalu, tetapi keadaan Republik Galaktik yang semakin hancur. Hak tersebut membuat mantan Ratu Naboo yang bernama Senator Padme (Natalie Portman) memutuskan untuk pergi ke Coruscant dengan dikawal oleh murid Jedi, Anakin Skywalker (Hayden Christensen) dan gurunya, Obi-Wan (Ewan McGregor).Film ini mengisahkan konflik antara Republik Galaktik dan kelompok separatis yang ternyata dimanipulasi oleh Darth Sidious atau Palpatine (Ian McDiarmid). Itu merupakan rencana utamanya untuk menciptakan pemerintahan baru di bawah kuasanya dan melenyapkan Jedi.Latar waktu dalam film ini terjadi tiga tahun setelah film Star Wars Episode II: Attack of the Clones (2002) yang menceritakan perjalanan Obi-Wan (Ewan McGregor) dan Anakin (Hayden Christensen) melakukan misi penyelamatan Kanselir Palpatine (Ian McDiarmid). Sosok tersebut ditangkap oleh Jenderal Grievous (Matthew Woods).Film ini akan berfokus pada Han Solo (Alden Ehrenreich) yang bermula dari aksi melarikan dirinya dari Planet Correllia bersama dengan gadis yang disukainya, Qi’ra (Emilia Clarke). Namun mereka berdua terpisah hingga Han Solo bertemu dengan co-pilot sejatinya yang bernama Chewbacca (Joonas Suotamo).Alur waktu dalam film ini berlangsung 10 tahun setelah peristiwa dalam Star Wars Episode II: Attack of the Clones (2002). Film ini akan berfokus pada perjalanan Obi-Wan (Ewan McGregor) setelah kekalahannya dari Anakin Skywalker (Hayden Christensen), yang ternyata telah beralih ke sisi gelap dan menjadi Darth Vader.Film ini masih ada hubungannya dehgan Star Wars Episode III: Revenge of the Sith (2005) yang terjadi 14 tahun setelah runtuhnya Republik Galaktik. Para penonton akan diperlihatkan perjalanan Ezra Bridger (Taylor Gray) yang awalnya menolak bergabung dalam pihak pemberontak hingga berakhir menjadi anggota dan bagian dari perlawanan.Lima tahun sebelum peristiwa di Rogue One: A Star Wars Story (2016) terjadi, ternyata Cassian Andor (Diego Luna) pernah memimpin manusia lain di galaksi untuk bersatu. Hal tersebut bertujuan untuk melawan kekejaman empire.Film ini akan berfokus pada prajurit Jyn Erso (Felicity Jones) yang ditugaskan oleh Mon Mothma (Genevieve O’Reilly) untuk mencuri rancangan senjata mematikan, Death Star. Nantinya Jyn Erso akan mendapatkan bantuan dari kubu pemberontak, seorang ahli pedang, dan pasukan lainnya dalam menjalankan misi besarnya tersebut.Melalui film ini, para penonton akan melihat Galaksi yang sedang terjadi perang saudara. Darth Vader (David Prowse) berhasil menangkap Putri Leia (Carrie Fisher) dari Aliansi Pemberontak yang telah mencuri rancangan Death Star. Kemudian, Luke Skywalker (Mark Hamill), Obi-Wan (Alec Guinness), dan Han Solo (Harrison Ford) bekerja sama untuk menyelamatkan Leia.Dalam film ini dikisahkan bahwa Aliansi Pemberontak harus mencari markas lain setelah menghancurkan death star karena markas mereka yang sebelumnya telah diketahui Darth Vader (David Prowse). Kemudian Luke Skywalker (Mark Hamill) dan Han Solo (Harrison Ford), berhasil menemukan markas baru di Planet Hoth, tetapi tempat tersebut diketahui oleh Kerajaan Galaktik hingga akhirnya terjadi penyerangan.Ini akan menjadi permulaan dari pertarungan terakhir para pemberontak melawan Kerajaan Galaktik. Leia (Carrie Fisher) dan Han Solo (Harrison Ford) yang disekap oleh Jabba the Hutt berusaha diselamatkan oleh Luke Skywalker (Mark Hamill). Dalam aksinya itu, Luke harus berhadapan dengan takdirnya untuk melawan sang ayah, Anakin Skywalker, yang telah menjadi Darth Vader (Sebastian Shaw).Ini akan berkisah lima tahun setelah Episode VI: Return of the Jedi (1983). Melalui serial ini, para penonton akan melihat petualangan seorang Bounty Hunter tunggal bernama Din Djarin (Pedro Pascal) yang merupakan seorang Mando atau Mandalorian yang tinggal di planet Mandalore.Miniseri televisi ini akan menceritakan tentang seorang pemburu hadiah, yaitu Boba Fett (Temuera Morrison) dan seorang pembunuh bayaran bernama Fennec Shand (Ming-Na Wen). Mereka akan pergi ke dunia bawah untuk kembali ke padang pasir Tatooine dengan tujuan untuk mengambil alih kekuasaan jahat milik Jabba the Hutt.Dalam film ini Luke Skywalker (Mark Hamill) menghilang setelah 30 tahun perang Galaktik terjadi dan organisasi First Order kembali bangkit dan berencana untuk membunuh Luke. Kemudian, pencarian Luke pun dimulai guna mengendalikan keadaan.Leia (Carrie Fisher) sebagai pemimpin pasukan pemberontak berhasil membawa mereka melarikan diri dari kepungan organisasi First Order. Namun hal itu sia-sia karena mereka berhasil dilacak dan beberapa kapal milik pasukan pemberontak diserang.Sementara itu, Jedi terakhir, yakni Luke Skywalker (Mark Hamill) berhasil ditemukan oleh Rey (Daisy Ridley). Kylo Ren (Adam Driver) yang gagal dilatih oleh Luke untuk menjadi Jedi, tidak mau membantu Rey, hingga akhirnya ia bertemu dengan roh Yoda.Pada film urutan terakhir ini, pertempuran antara pasukan pemberontak dan First Order masih berlanjut dengan kondisi pasukan pemberontak tengah diambang kehancuran. Nantinya para penonton akan melihat pertarungan antara Rey (Daisy Ridley) dengan Kylo Ren (Adam Driver), pemimpin First Order sekaligus Jedi yang jatuh ke dalam dark side untuk terakhir kalinya.