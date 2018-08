Mission Impossible Fallout Tetap Perkasa di Box Office Akhir Pekan Kedua

Film Mission: Impossible - Fallout dari Paramount Pictures tetap memimpin box office dunia hingga akhir pekan kedua tayang di 57 teritori, termasuk Indonesia. Selama akhir pekan terakhir, menurut data ComScore, film ini menambah pemasukan kotor USD111 juta atau sekitar Rp1,6 triliunDengan tambahan tersebut, total pemasukannya telah mencapai USD329,4 juta atau sekitar Rp4,77 triliun. Pemasukan terbesar datang dari luar AS-Kanada, yaitu sekitar USD205 juta. Teritori Korea Selatan memberi pemasukan paling banyak dengan nilai USD24,9 juta pada akhir pekan lalu. Pemasukan dari Indonesia adalah USD5,77 juta pada akhir pekan lalu.Dari lingkup domestik AS-Kanada saja, total pemasukan sementara adalah USD124 juta. Pemasukan ini hampir menyusul capaian akhir Mission: Impossible III (2006) sebesar USD134 juta.Sejauh ini, Ghost Protocol (2011) atau M:I 4 adalah yang paling laris dari enam film seri Mission: Impossible. Total pendapatan kotornya dari seluruh dunia adalah USD694,7 juta. Namun jika dilihat dari lingkup domestik AS-Kanada saja, film terlaris adalah M:I 2 dengan total pendapatan USD215,4 juta.Menurut data ComScore, enam film internasional lain mendapat tambahan pemasukan USD17 juta - USD37 juta selama akhir pekan terakhir. Terbanyak adalah Along With The Gods: The Last 49 Days. Lalu disusul Disney's Christopher Robin, Mamma Mia! Here We Go Again, Hotel Transylvania 3: Summer Vacation, Incredibles 2, dan Ant-Man And The Wasp.(ASA)