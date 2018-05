Film Horor Sajen Angkat Tema Perundungan

Sutradara Hanny R Saputra kembali ke layar lebar dengan membuat film horor Sajen bersama Starvision Plus. Menurut Hanny, kisah horor urban ini secara khusus mengangkat tema perundungan antar remaja di SMA."Film ini bertema perundungan. Seringkali dalam hidup sehari-hari, hal yang kita anggap bercanda dan enggak serius, kita merundung teman sendiri dan kita ketawa," kata Hanny dalam tayangan di balik layar film Sajen yang dirilis belum lama ini.Hanny menyebut film ini sebagai gabungan antara sejumlah hal, yaitu tema perundungan, penampakan gaib setelah kematian, serta tradisi sesaji atau persembahan suatu benda yang punya makna supranatural. Kisahnya sendiri mengikuti Alanda (Amanda Manopo), pelajar SMA yang hendak memutus mata rantai perundungan di sekolahnya. Konon, sudah ada tiga korban perundungan di sekolah yang mati bunuh diri. Pihak sekolah memberikan sajen untuk menenangkan arwah para siswa yang bunuh diri."Film ini mencoba menyoroti perundungan lebih mendalam, apa yang terjadi pada si pelaku atau korban perundungan hingga ke alam selanjutnya, dan digabung latar Indonesia, di mana kita punya tradisi sesaji," ucapnya.Sebelum Sajen, terakhir Hanny mengarahkan film horor Dejavu: Ajian Puter Giling (2015) dengan produser Firman Bintang dan drama Ayah Menyayangi Tanpa Akhir (2015) bersama MD Pictures. Dia telah membuat sejumlah film drama remaja sejak awal 2000-an serta adaptasi novel karya Hamka, Di Bawah Lindungan Ka'bah.Naskah Sajen ditulis oleh Haqi Achmad, yang sebelumnya menulis sejumlah drama percintaan dan komedi. Film ini juga menjadi titik kembali Starvision Plus menggarap film horor setelah absen selama enam tahun. Terakhir mereka membuat omnibus horor/thriller Hi5teria (2012) bersama Upi sebagai produser."Kita sangat dekat antara alam nyata kita dengan alam di luar kenyataan atau yang dianggap alam gaib. Sebetulnya horor bisa dibuat dengan pendekatan cerita yang baik dan benar, dan disajikan dengan cara positif. Butuh waktu cukup lama untuk Starvision akhirnya kembali membuat film horor yang berjudul Sajen ini," kata Parwez dalam tayangan yang sama.Sajen menampilkan pemain muda serta pendatang baru, seperti Amanda Manopo, Angga Yunanda, Steffi Zamora, Jeff Smith, dan Chantiq Schagerl. Film ini akan dirilis di bioskop pada Kamis, 3 Mei 2018.(ELG)