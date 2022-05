Taika Waititi Ungkap Alasan Kembalinya Jane Foster di Thor: Love and Thunder

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Film Marvel Cinematic Universe (MCU) terbaru setelah Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder telah merilis trailer-nya pada 18 April 2022. Trailer itu menunjukkan Thor, yang diperankan oleh Chris Hemsworth melakukan petualangan untuk menemukan jati dirinya kembali.Trailer tersebut memperlihatkan beberapa cameo karakter MCU lainnya seperti kru Guardians of the Galaxy dan yang menarik perhatian adalah kemunculan mantan kekasih Thor, Jane Foster sebagai The Mighty Thor.Kepada Empire, sang sutradara, Taika Waititi membeberkan alasan karakter yang diperankan oleh Natalie Portman tersebut kembali menemani Thor beraksi di film keempatnya."Aku tidak tahu kita akan menggunakan alur karakter Mighty Thor sampai saat kita sedang menulis cerita filmnya. Aku sedang menulis, lalu aku berpikir, 'Tidakkah keren jika Jane dibawa ke jalan cerita?'" katanya.Tidak sembarang membawa Jane Foster sebagai karakter sampingan saja, Waititi tidak ingin Foster menjadi karakter yang bersifat membosankan."Kau tidak ingin Natalie (Portman) kembali dan memerankan karakter sama yang membawa peralatan sains. Kau tahu, Thor terbang kemana-mana, dia (Jane Foster) ditinggalkan di bumi, menghentakkan kaki, 'Kapan dia akan kembali?', itu membosankan. Kau ingin dia menjadi bagian dari petualangan." terang WaititiDiketahui dalam alur cerita, Thor dan Jane Foster telah putus selama beberapa tahun. Waititi sebut kembalinya Jane Foster akan mengguncang diri Thor."Sudah delapan tahun (semenjak putus). Dia telah mempunyai kehidupan lain, dan kekasih sejatimu kembali dan berkostum mirip seperti dirimu. Ini akan membuat Thor tercengang." jelasnya.Thor: Love and Thunder direncanakan rilis di bioskop pada bulan Juli 2022, selain dibintangi oleh Hemsworth dan Portman, aktor-aktor seperti Christian Bale, Russell Crowe serta Chris Pratt, Bradley Cooper, Dave Bautista, Pom Klementieff, Karen Gillan dan Vin Diesel akan ikut terlibat di film ini.