Netflix Bocorkan Cuplikan Knives Out 2, Terungkap Para Aktor yang Terlibat

Bocoran terbaru dari Knives Out 2 telah dirilis dalam cuplikan film-film yang akan dirilis Netflix tahun ini.Dalam cuplikan singkat itu terungkap para pemeran yang didominasi nama-nama top, antara lain Daniel Craig, Kate Hudson, Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Madelyn Cline, Jessica Henwick dan Ethan Hawke.Netflix sendiri telah mengakuisisi hak untuk menggarap dua film Knives Out dengan kesepakatan fantastis sebesar USD450 juta atau sekitar Rp6,4 triliun. Namun, Netflix bisa saja meraup lebih banyak keuntungan mengingat versi pertama film Knives Out mendulang USD311 juta atau Rp4,4 triliun. Padahal, biaya produksi seri pertama Knives Out hanya USD atau sekitar Rp574,6 miliar.Knives Out 2 akan disutradarai oleh Rian Johnson, sutradara yang sama dengan Knives Out pertama.Knives Out merupakan film misteri-kriminal yang menegangkan. Film ini dikenal memiliki alur cerita yang tak tertebak. Film ini mendapat pujian dari berbagai kritikus dan mendapat penilaian yang baik dari para penonton di beberapa situs rating film.