Baru-baru ini, Tom Holland mengumumkan kalau ia akan rehat dari dunia akting selama setahun ke depan. Keputusan ini diambil Tom usai menyelesaikan proses syuting serial thriller berjudul The Crowded Room.Tom mengakui kalau proses produksi The Crowded Room sangat menguras fisik dan mentalnya. Ia bahkan sampai mengambil cuti selama satu minggu di tengah proses syuting."Serial ini membuatku terpuruk. Ada waktu ketika saya perlu istirahat sehingga menghilang kemudian pergi ke Meksiko selama seminggu, bersantai dan berbaring di pantai," kata Tom, dikutip dari Variety, Kamis, 8 Juni 2023."Saya sekarang mengambil rehat selama setahun, dan itu adalah hasil dari betapa sulitnya serial ini," lanjutnya.Aktor berusia 27 tahun itu menjelaskan kalau di serial ini, ia harus memerankan karakter dengan jangkauan emosi yang luas, yang bahkan Tom sendiri belum pernah merasakan emosi tersebut."Itu adalah masa-masa yang sulit, tentunya. Kami menjelajahi emosi tertentu yang bahkan belum pernah aku rasakan sebelumnya."Tak cuma terlibat sebagai aktor, Tom juga terlibat sebagai produser di serial ini. Peran ganda ini membuatnya harus memikul beban dan tanggung jawab ekstra."Dan di atas itu, sebagai produser, berurusan dengan masalah sehari-hari yang datang dari lokasi syuting memberiku tekanan ekstra."The Crowded Room sendiri terinspirasi dari novel non fiksi bertajuk The Minds of Billy Milligan yang pertama kali terbit pada 1981. Tom Holland berperan sebagai Danny Sullivan, seorang laki-laki yang ditangkap pada musim panas 1979 karena keterlibatannya dalam penembakan di Rockefeller Center.