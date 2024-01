Trailer The First Omen Dirilis, Konspirasi Kelahiran Kembali Iblis ke Dunia

Baca juga: Wulan Guritno Kesulitan jadi Hantu



(ASA)

Trailer dan poster untuk film horor psikologis The First Omen telah dirilis. Film ini merupakan prekuel dari film horor klasik yang ikonik dengan judul The Omen (1976). film ini akan tayang perdana pada April 2024 secara eksklusif di bioskop.Ketika seorang wanita muda dari Amerika dikirim ke Roma untuk memulai perjalanannya dan berbakti pada gereja, ia justru dihadapkan pada sebuah kegelapan yang membuat ia mempertanyakan kembali imannya dan mengungkap sebuah konspirasi tentang kelahiran kembali iblis ke dunia.The First Omen dibintangi oleh Nell Tiger Free (Servant), Tawfeek Barhom (Mary Magdalene), Sonia Braga (Kiss of the Spider Woman), Ralph Ineson (The Northman), dan Bill Nighy (Living).Film ini disutradarai oleh Arkasha Stevenson berdasarkan karakter yang diciptakan oleh David Seltzer (The Omen), berdasarkan cerita karya Ben Jacoby (Bleed) dan naskah dari Tim Smith & Arkasha Stevenson serta Keith Thomas (Firestarter). David S. Goyer (Hellraiser) dan Keith Levine (The Night House) menjadi produser untuk film ini dengan Tim Smith, Whitney Brown (Rosaline), dan Gracie Wheelan sebagai produser eksekutif.