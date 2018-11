12 Segmen Terbaik SpongeBob SquarePants Versi Emmy

Serial animasi fenomenal SpongeBob SquarePants dirilis perdana pada 1 Mei 1999 dan sudah punya 242 episode yang tayang di AS hingga 11 November 2018. Selama dua dekade, serial ciptaan Stephen Hillenburg ini juga mendapat pengakuan dari sejumlah ajang penghargaan.Salah satunya dari Emmy. ajang tahunan bergengsi di AS dari Academy of Television Arts & Sciences (ATAS), yang diberikan khusus untuk sejumlah capaian penting dalam program televisi.Dari Emmy, SpongeBob SquarePants sudah sembilan kali menjadi nomine, kendati tidak pernah menang. Delapan di antaranya adalah nomine untuk 12 segmen episode SpongeBob rilisan sejak 2002 hingga 2015.Dalam rangka mengenang ahli biologi dan animator Stephen Hillenburg, kreator asli SpongeBob yang meninggal dunia pada Selasa kemarin, kami merangkum informasi singkat tentang 12 segmen tersebut.Patrick mengikuti SpongeBob dalam kelas teori menyetir Nyonya Puff, tetapi justru menjadi gangguan bagi SpongeBob. Mereka bertengkar dan dihukum, tetapi ketika lampu penghangat telur ayam mati, mereka akhirnya bekerja sama.Tuan Krab mendapatkan selembar satu dollar (clam) yang melengkapi satu juta dollarnya. Lalu dia mengajak dua karyawannya, Patrick dan Squidward, pergi memancing di laut. Namun piknik menjadi bencana ketika satu dollar itu terjatuh di laut dan dimakan tiram (clam).Ini adalah episode spesial dengan latar Bikini Bottom era prasejarah atau BC (Before Comedy). Ketiga tokoh utama kita bernama SpongeGar, Patar, dan Squog. Suatu hari, mereka menemukan api dan mulai memanfaatkan untuk memanggang makanan. Situasi kacau ketika mereka berebut untuk menyimpan api tersebut.Restoran Krusty Krab buka 24 jam demi bersaing dengan Chum Bucket milik Plankton yang buka hingga 23 jam sehari. Setelah 43 hari non-stop bekerja, SpongeBob mulai gila. Dia pun pergi ke psikiater, yang ternyata adalah Plankton yang hendak mencuri formula Krabby Patty.Tuan Krab berlatih fisik keras supaya percaya diri ketika nanti reuni bersama rekan lamanya dari angkatan laut. Gara-gara terlalu semangat latihan, Tuan Krab lepas dari cangkangnya. SpongeBob pun masuk ke cangkang dan menggantikan Tuan Krab untuk reuni.Tuan Krab diperingatkan dari asosiasi karena membiarkan SpongeBob bekerja terlalu lama tanpa liburan. Demi tidak bayar denda, Tuan Krab meminta SpongeBob liburan selama beberapa hari. Namun SpongeBob tidak tahu arti liburan dan sedih karena tidak bisa bekerja.SpongeBob menemukan wig jatuh di depan rumahnya sebelum berangkat kerja. Dia bangga memakai wig tinggi ini, tetapi tidak sadar telah ditertawakan dan diledek orang-orang.SpongeBob hendak pergi ke kemah musim panas, tetapi justru salah naik kapal ke penjara Inferno Island ketika Patrick datang dan menangis karena ditinggal SpongeBob. Mereka tidak tahu bahwa mereka menjadi "tahanan" dan justru membawa keceriaan di penjara.Di tempat kerja, wajah Squidward terluka parah karena menabrak pintu yang dibuka dengan kencang oleh SpongeBob. Setelah pemulihan dua pekan, Squidward menjadi tampan dan digemari seluruh kota. Awalnya dia bangga, tetapi menjadi panik ketika kehidupan tenangnya mulai terganggu.Tuan Krab membuat varian baru minuman ukuran Viking. SpongeBob mulai tertarik untuk belajar tentang Viking dan menulis surat tanpa alamat untuk bangsa Viking. Rombongan Viking datang dan "menculik" SpongeBob dan Squidward.Squidward terganggu suara SpongeBob dan Patrick yang bermain dan lari-lari di halaman depan rumahnya. Kendati sudah dilarang lewat halaman depan rumah Squidward, SpongeBob dan Patrick menemukan tempat main lain di bawah tanah – yang tetap mengganggu ketenangan Squidward.Tuan Krab mengajak para pegawai piknik bersama. Namun di sana, mereka bertemu Plankton yang juga sedang berlibur dengan segala kemewahan. Plankton yang licik memberi tawaran menggiurkan bagi mereka.(ELG)