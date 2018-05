Sylvester Stallone Ungkap Jadwal Rilis Rambo V

: Aktor senior Hollywood Sylvester Stallone memastikan bahwa film kelima waralaba Rambo sedang dalam tahap pengerjaan. Film laga thriller ini dijadwalkan rilis pada musim semi 2019 atau sekitar bulan September.Kabar ini dibagikan Stallone lewat media sosial. Dia mengeposkan foto poster teaser Rambo V bergaya stensil. Tampak sosok pria bersimpuh dengan belati di tangan. Tertulis judul film dan rencana waktu rilis."Sesuatu yang keji akan datang dengan cara ini!" tulis @officialslystallone di keterangan foto Instagram, Selasa dini hari, 8 Mei 2018.Stallone dikabarkan akan kembali memerankan tokoh utama John Rambo. Stallone juga menulis naskanya. Proyek dipegang oleh Millenium Films dengan produser Avi Lerner (The Expendables). Menurut laporan Screen Daily sebelumnya, proyek ini akan dibawa ke Pasar Film Cannes 2018 di Prancis untuk ditawerkan ke para calon investor dan rekan potensial lain. Agenda syuting dijadwalkan pada September 2019.Secara umum, Rambo V akan melanjutkan kisah John Rambo. Serdadu veteran ini telah bekerja di sebuah peternakan saat suatu hari, putri dari salah satu kawannya diculik. Rambo pun menyelamatkan putri ini dan menyeberangi perbatasan AS-Meksiko untuk berhadapan dengan kartel Meksiko paling kejam.Waralaba Rambo diawali dengan film adaptasi novel First Blood yang dirilis pada 1982 dengan sutradara Ted Kotcheff. Setelah itu menyusul tiga sekuelnya, yaitu Rambo: First Blood Part II (1985) yang paling laris, Rambo III (1988), dan Rambo (2008).Sejak Rambo keempat, waralaba ini dimiliki oleh Avi Lerner dengan bendera Millenium Films.Sementara itu, kini Stallone sedang dalam tahap syuting untuk film tinju kedelapan waralaba Rocky, yaitu Creed II dengan sutradara Steven Caple Jr.(DEV)