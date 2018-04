Kolaborasi Paling Berkesan Sepanjang Hidup John Travolta

Aktor top John Travolta membagikan pengalaman paling tak terlupakan sepanjang kariernya di dunia hiburan. Hal itu adalah berkolaborasi dengan Fred Durst.“(Berkolaborasi dengan Fred Durst) mungkin menjadi pengalaman paling favorit yang pernah saya rasakan,” kata Travolta, seperti dilansir dari NME.Travota juga memuji Durst sebagai sosok yang murah hati dan seniman sejati.Fred Durst merupakan vokalis grup cadas Limp Bizkit. Bersama Travolta, Durst kini sedang membesut film Moose. Dalam film itu Durst menjadi sutrdara dan membantu penulisan naskah dan John Travolta sebagai bintangnya.Secara garis besar, film ini mengisahkan seorang penggemar film fanatik yang menguntit kehidupan tokoh laga favoritnya, dalam kelanjutannya sang penggemar fanatik justru terobsesi menghancurkan kehidupan idolanya.Film ini terinspirasi dari kisah nyata seorang penggemar fanatik yang menguntit Durst.“Ini karakter yang sangat liar dan saya merasa sangat bebas melakukannya,” kata Travolta.Sejauh ini belum ada kepastian tanggal rilis film Moose. Sebelumnya, Durst pernah menyutradarai film The Education of Charlie Banks yang dibintangi Jesse Eisenberg dan film The Longshots yang dibintangi Ice Cube.(ASA)