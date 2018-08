Studio Ghibli Buka Taman Hiburan di Jepang 2022

Dunia fantasi dalam film-film animasi Studio Ghibli akan punya nafas baru di dunia nyata. Bekerja sama dengan otoritas pemerintah lokal, studio ini sedang menyiapkan taman hiburan luas yang akan dibangun di prefektur Aichi, dekat Nagoya, dan siap dibuka pada 2022.Seperti dilaporkan Japan Times, Ghibli telah merilis konsep dasar taman hiburan ini. Pemerintah Aichi menyebut taman akan dibangun dalam area Expo 2005 Aichi Commemorative Park di kota Nagakute selama beberapa tahun ke depan.Menurut Entertainment Weekly, area tersebut punya luas sekitar 200 hektare dan pernah digunakan dalam pameran dunia pada 2005. Instalasi berdasarkan film My Neighbor Totoro pernah dibuat dan masih ada hingga sekarang.Taman Ghibli terbaru akan berisi wahana dan jalur hutan yang dibuat berdasarkan film animasi populer dari sutradara dan animator Hayao Miyazaki, seperti My Neighbor Totoro, Kiki's Delivery Service, dan Howl's Moving Castle. Ada juga menara dengan batu bata bergaya Eropa, instalasi roh laba-laba dan babi hutan, serta lanskap imajiner Jepang.Biaya dan detail lain belum diputuskan.Studio Ghibli telah menghasilkan film-film animasi populer dan terbaik Jepang sejak 1985. Miyazaki adalah salah satu pendiri dan menjadi semacam ikon studio ini. Dia telah menyutradarai 11 film animasi panjang sejak 1979 dan sedang mengerjakan film terbarunya berjudul How Do You Live?.(ELG)