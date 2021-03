Trailer Perdana Film Yes Day Telah Rilis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Film keluarga terbaru berjudul Yes Day akan segera tayang di Netflix pada Jumat, 12 Maret 2021. Film ini diangkat dari novel laris favorit karya Amy Krouse Rosenthal.Film Yes Day menceritakan tentang berbagai petualangan yang dialami oleh sebuah keluarga, ketika mereka memutuskan untuk merayakan Yes Day. Tepatnya, hari ketika mereka akan berkata "iya" untuk apa pun.Menjelang penayangannya, Yes Day mengeluarkan trailer perdana yang memperlihatkan sekilas kehidupan sepasang suami-istri bernama Allison (Jennifer Garner) dan Carlos (Edgar Ramirez). Mereka lelah mengatakan "tidak" kepada anak-anak dan rekan-rekan kerja mereka.Ketika putri mereka mengusulkan "Yes Day", keduanya pun setuju. Pasangan suami istri itu memperbolehkan anak-anak mereka membuat peraturan sendiri selama 24 jam ke depan.Tanpa disangka-sangka, keputusan tersebut justru membawa mereka ke berbagai macam petualangan luar biasa di sekitar Los Angeles. Beragam peristiwa yang terjadi semakin mendekatkan satu sama lain.Film ini disutradarai oleh Miguel Arteta dan ditulis oleh Justin Malen. Yes Day dibintangi oleh Jennifer Garner, Édgar Ramírez, Jenna Ortega, Julian Lerner, Everly Carganilla, H.E.R., Nat Faxon, Molly Sims, Fortune Feimster, dan Arturo Castro.(ELG)