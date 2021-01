Trailer Terbaru Godzilla vs. Kong Rilis, Dipastikan Tayang di Bioskop Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Trailer terbaru dari Godzilla vs. Kong baru saja dirilis. Cuplikan video berdurasi 2 menit yang diunggah di kanal YouTube Warner Bros dibuka dengan adegan sebuah kota hancur.Kemudian muncul Kong sedang dirantai di atas kapal raksasa. Dan seorang ahli geologi Nathan Lind yang diperankan oleh Alexander Skarsgard berkata saat ini dunia membutuhkan bantuan Kong untuk menghadapi sosok yang diprediksi akan muncul.Setelah itu, muncul sosok anak perempuan yang memegang boneka king kong. Anak kecil tersebut diceritakan satu-satunya orang yang bisa berkomunikasi dengan Kong."Anak perempuan ini dia adalah satu-satunya yang dapat berkomunikasi dengannya (Kong)," kata Nathan Lind.Secara mengejutkan setelah memperlihatkan sosok anak perempuan, tiba-tiba muncul Godzilla. Dalam scene tersebut Godzilla muncul dari dalam laut. Berbagai kekuatan militer berupaya melawannya, tapi tak ada yang berhasil.Duel keduanya akhirnya tak bisa dihindarkan ketika kapal Kong terkena serangan Godzilla. Di awal pertarungan, Kong terlihat memukul Godzilla hingga jatuh dari kapal.Pertarungan dua monster ini berlanjut ke tengah kota. Godzilla mulai menghancurkan seisi kota dengan semburan gelombang listrik dari mulutnya.Film yang disebut sebagai klimaks saga Godzilla dan Kong yang dirilis sejak 2014 dengan judul Godzilla, Kong: Skull Island (2017), dan Godzilla: King of the Monsters (2019) mendapat sambutan positif dari netizen. Mereka tidak sabar untuk menyaksikan pertarungan dua monster ini.Film Godzilla vs. Kong ini akan tayang di bioskop dan layanan streaming pada 2021. “Legenda akan bertabrakan. Tonton trailer resmi #GodzillaVsKong yang telah lama ditunggu-tunggu, hadir di bioskop dan streaming secara eksklusif di @HBOMax. Tersedia di @HBOMax di AS saja, selama 31 hari, tanpa biaya tambahan untuk pelanggan,” tulis akun resmi Godzilla vs. Kong @GodzillaVsKong, Senin, 25 Januari 2021.Film ini juga dipastikan akan tayang di Indonesia. Cinema XXI melalui akun resminya @cinema21 menuliskan Godzilla vs. Kong akan tayang di Cinema XXI.“Duel paling maut tahun ini! Ini dia Official Trailer #GodzillaVsKong yang akan segera tayang TAHUN INI di Cinema XXI. Bakalan sesengit apa ya menurut Sobat XXI pertarungan mereka?,” demikian tulis @cinema21.(UWA)