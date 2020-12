Kim Seon Ho Raih Penghargaan di KBS Entertainment Awards 2020

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

KBS Entertainment Awards 2020 telah berlangsung. Ajang ini merupakan pemberian penghargaan kepada para selebritas yang telah menghibur penonton selama setahun terakhir.Aktor Kim Seon Ho yang memerankan Han Ji Pyeong dalam Drama Start-up meraih penghargaan kategori Rookie Award for Show & Variety. Tepatnya, pada program 2 Days & 1 Night Season 4.Program ini juga terpilih sebagai program terbaik pilihan penonton. Selain itu, pemeran lainnya turut membawa pulang piala, yakni Moon Se Yoon, DinDin, dan Yeon Jung Hoon.Di sisi lain, Komedian Kim Sook membawa pulang piala Daesang tahun ini. Ia pun menjadi wanita kedua dalam sejarah KBS yang pernah memenangkan Daesang, tepatnya setelah Kim Young Ja di tahun 2018."Terima kasih banyak kepada KBS karena telah memberiku penghargaan yang begitu besar," kata Kim Sook yang sempat menangis di atas panggung saat menerima penghargaan."Sebenarnya, ketika saya berdiri di atas panggung sebelumnya, saya berpikir bahwa di sinilah saya menerima penghargaan pertama saya tepat 25 tahun yang lalu, ketika saya pertama kali menjadi komedian di KBS. Jadi saya sangat bersyukur menerima penghargaan besar ini di 25 tahun setelahnya," tambahnya.1. Daesang (Grand Prize): Kim Sook (Boss in The Mirror, Problem Child in House)2. Program Terbaik Pilihan Penonton: 2 Days & 1 Night Season 43. Top Excellence in Variety: Moon Se Yoon (2 Days & 1 Night)4. Top Excellence in Reality: Hyun Joon, Park Ae Ri (Mr. House Husband, Immortal Songs), Hyun Joo Yeob (Boss in the Mirror)5. Excellence in Show & Variety: DinDin (2 Days & 1 Night)6. Excellence in Reality: Lee Yoo Ri (Fun-staurant)7. Rookie Award for Show & Variety: Kim Seon Ho (2 Days & 1 Night)8. Rookie Award for Radio: Kang Han Na (Kang Han Na’s Volume Up)9. Rookie Award for Reality: Kim Il Woo (Mr. House Husband), Kim Jae Won (Fun-staurant)10. Best Couple: Arin Oh My Girl & Soobin TXT (Music Bank), Choi Yang Rak & Paeng Hyun Sook, Kim Ye Rin & Yoon Joo Man (Mr. House Husband)11. Best Teamwork: Entertainment Weekly Live12. Best Challenge: Zombie Detective13. Best Entertainer in Show & Variety: Hong Kyung Min (The Return of Superman, Trot National Festival), Yeon Jung Hoon (2 Days & 1 Night), Seunghee Oh My Girl (Not Soccer or Baseball)14. Best Entertainer in Reality: Yang Chi Seung (Boss in The Mirror), Oh Yoon Ah, Ryu Soo Young (Fun-staurant)15. Best Icon: Anak-anak The Return of Superman16. DJ of the Year: Jo Woo Jong17. Digital Content Award: Kim Gura18. Special Producer Award: Lee Young Ja (Fun-staurant), Song Eun Yi (Problem Child in House)19. Special Program Award: Korea Again Na Hoon Ah20. Hot Issue Variety Program: Dogs Are Incredible(ELG)